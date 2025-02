Na Hrvaškem z ogromnim potresnim senzorjem, ki lahko meri tudi eksplozije

S projektom City Changer so na Hrvaškem 17 kilometrov dolgo optično pot od Grud do Vitaljine spremenili v nekakšen velikanski senzor za merjenje seizmičnih signalov. Na optične kable so namestili poseben instrument, ki telekomunikacijo oz. na novo nameščene kable iz optičnih vlaken spremeni v nize senzorjev, ki merijo spremembe in se lahko uporabljajo za spremljanje različnih seizmičnih signalov.