Na Hrvaškem zaradi koronavirusa v enem tednu umrlo 42 oseb

Kaić poudarja, da ni dokazov, da bi bila katera od teh novih podrazličic posebej nevarna, so pa nekatere različice zelo nalezljive. Vendar pa novejše podrazličice omikrona zdravstvenega sistema ne obremenjujejo tako, kot so ga prejšnje.

Med 5. in 11. decembrom so tako na Hrvaškem zabeležili 443 novih primerov, 481 okuženih oseb je hospitaliziranih, 12 pa jih je na respiratorjih. Največ okuženih imajo v mestu Zagreb (134), Primorsko-goranski (98) in Osiješko-baranjski županiji (65). Najboljše stanje je medtem v Ličko-senjski županiji, kjer so zabeležili le enega okuženega.

V le enem tednu pa so pri naših južnih sosedih zabeležili 42 smrti zaradi covida-19, so sporočili s hrvaškega inštituta za javno zdravje. Med umrlimi v tem obdobju so večinoma osebe, stare od 70 do 80 let. Najmlajša oseba, ki je umrla zaradi covida-19, je bil moški, rojen leta 1961, še dodaja hrvaški Index.

Medtem se zanimanje za cepljenje ne povečuje; v enem tednu so na celotnem Hrvaškem cepili 696 ljudi, med njimi je bilo s prvim odmerkom cepljenih le 42 oseb. Doslej je bilo tam cepljenih 71,39 odstotka polnoletnega prebivalstva. Hrvaška pa ima za uporabo na voljo še dva milijona odmerkov cepiva proti covidu-19.