Na Hrvaškem zaradi nedovoljenega glisiranja kaznovali pet Slovencev

Prekrške, povezane z glisiranjem na razdalji manj kot 300 metrov od obale, je policija zabeležila na morju pri otokih Krk in Rab ter na območju Malega Lošinja.

Med oglobljenimi je bilo poleg petih Slovencev 23 nemških in šest italijanskih državljanov, štirje državljani Avstrije, trije Madžari, dva Hrvata ter po en državljan Švice in Slovaške, ob sklicevanju na policijsko upravo primorsko-goranske županije poroča hrvaška radiotelevizija HRT.