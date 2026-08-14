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Na Hrvaškem zaradi nedovoljenega glisiranja kaznovali pet Slovencev

Reka, 14. 08. 2026 14.13 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA N.L.
Gliser

Hrvaška pomorska policija je v zadnjem tednu dni na območju Kvarnerja zaradi glisiranja preblizu obale izdala denarne kazni 43 tujim državljanom, med njimi petim Slovencem, in dvema Hrvatoma.

Prekrške, povezane z glisiranjem na razdalji manj kot 300 metrov od obale, je policija zabeležila na morju pri otokih Krk in Rab ter na območju Malega Lošinja.

Med oglobljenimi je bilo poleg petih Slovencev 23 nemških in šest italijanskih državljanov, štirje državljani Avstrije, trije Madžari, dva Hrvata ter po en državljan Švice in Slovaške, ob sklicevanju na policijsko upravo primorsko-goranske županije poroča hrvaška radiotelevizija HRT.

Hrvaška glisiranje pomorska policija kazni varnost na morju

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