Na Hrvaškem zaradi orkanskega vetra rdeči alarm

Izjemno nevarne vremenske razmere zaradi vetra ob hrvaški obali pričakujejo od Reke do Dubrovnika. Za celotno območje hrvaške obale, razen zahodne obale Istre, so razglasili rdeči alarm, ki velja tudi za notranjost Dalmacije do Knina. Hrvaški hidrometeorološki zavod na tem območju pričakuje sunke vetra s hitrostjo do 185 kilometrov na uro.

Medtem je zagrebški urad za nujna posredovanja državljane pozval k previdnosti, ker pričakujejo sunke vetra do 105 kilometrov na uro, kar lahko povzroči nevšečnosti v prometu ter škodo na poslopjih in drevesih. Sprva so sicer poročali o pričakovanih sunkih vetra do 155 kilometrov na uro, kasneje pa je podatek popravila na 105 kilometrov na uro.

Ostala območja države so prav tako zaradi močnega severnega vetra "obarvali" v oranžno, kar pomeni, da bo vreme nevarno tudi za ljudi. Napovedana je hitrost vetra do 110 kilometrov na uro.

Veter je zrušil 600 kvadratnih metrov strehe na enem od stanovanjskih poslopij v širšem središču Zagreba in obenem poškodoval enajst parkiranih avtomobilov, so v popoldanskih urah potrdili zagrebški gasilci.

Tudi v drugih delih mesta je neurje poškodovalo različne objekte, med drugim poslopje zagrebškega muzeja sodobnih umetnosti, kaže fotografija bralcev, ki jo je objavil novičarski portal index.hr. Objavili so tudi fotografije zrušenega stolpa na enem izmed najbolj prometnih zagrebških mostov čez reko Savo, kot tudi izruvanih dreves na različnih koncih mesta in v njegovi okolici. Objavili so tudi video posnetek iz Baške vode pri Makarski, na katerem je videti, kako neurje dviguje privezane jadrnice in ostala manjša plovila.

Na avtocesti Zagreb - Split pri predoru Sveti Rok je veter obrnil prikolico tovornjaka, zaradi česar je bil nekaj po 14. uri oviran promet, je poročal časnik 24 sata.

Hrvaški avtoklub (Hak) je nekaj pred 17. uro objavil, da je zaradi burje za ves promet zaprta avtocesta Zagreb - Split med odcepoma Sveti Rok in Posedarje, kot tudi državna cesta Maslenica-Zaton Obrovački ter most na otok Pag. Samo za osebna vozila so odprti deli jadranske magistrale med Karlobagom in Sveto Marijo Magdaleno, kot tudi reška obvoznica med vozliščema Orehovica in Škurinje. Kot so dodali, je zaradi slabih vremenskih razmer prekinjen tudi ladijski promet med celino in večino jadranskih otokov.

Na območju Splita je danes občasno med dežjem padal sneg, rahlo sneženje so zabeležili tudi v večjem delu splitskega zaledja. Na območju Imotskega so se davi zbudili pod tanko snežno odejo, je poročal novičarski portal dalmacijadanas.hr. Kot dodaja, je bila najnižja temperatura davi na gori Biokovo nad Makarsko. Namerili so -9 stopinj Celzija.

Na nevarne vremenske razmere je v svojem znanem humorističnem slogu na Twitterju opozorila tudi hrvaška gorska reševalna služba. "Pazite se na horizontalno odpihnjene zabojnike, vertikalno pa na nepritrjeni gradbeni material. Izlete preložite do prve bonace", so zapisali. Dodali so, da v primeru nesreče državljani lahko pokličejo številko 112.