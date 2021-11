Na Hrvaškem zaradi suma goljufij v povezavi s sredstvi EU prijeli štiri osebe, tudi bivšo ministrico.

Evropsko javno tožilstvo (EPPO) danes v sodelovanju s hrvaškim policijskim Uradom za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala izvaja nujne dejavnosti pridobivanja dokazov, so sporočili iz EPPO. Te dejavnosti se po navedbah tožilstva nanašajo na štiri osebe, ki jih sumijo kaznivih dejanj na hrvaškem Ministrstvu za regionalni razvoj in sredstva EU ter hrvaški Agenciji za financiranje in javno naročanje v okviru programov EU v povezavi s postopki javnega naročanja za nakup informacijskega sistema.

V EPPO bodo prijete najprej izprašali, nato pa odločili o nadaljnjem ukrepanju in javnost o vsem pravočasno obvestili. Do takrat ne bodo razkrivali nikakršnih podrobnosti, je še sporočilo tožilstvo. Hrvaški Jutarnji list sicer danes poroča, da je med prijetimi tudi bivša ministrica Gabrijela Žalac v povezavi s spornim poslom glede informacijskega sistema v vrednosti 16,24 milijona kun (2,16 milijona evrov), o katerem se je ministrstvo v času njenega mandata dogovorilo s podjetjem Ampelos.