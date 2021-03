Na Hrvaškem zasegli več kot 70 kilogramov kokaina

Na Hrvaškem je dubrovniško-neretvanska policijska uprava sklicala izredno tiskovno konferenco, na kateri so predstavili rezultate obsežne kriminalistične preiskave, ki je prekinila še eno verigo tihotapcev kokaina prek morja na Hrvaško in naprej v evropske države. Med preiskavami so našli skoraj 73 kilogramov kokaina zelo visoke čistosti.

Na podlagi prvotnih ugotovitev oddelka za boj proti drogam dubrovniško-neretvanske policijske uprave so kazensko preiskavo uvedli zoper tri osebe, stare 35, 41 in 47 let. V preiskavi so sicer sodelovali še tamkajšnji Urad za zatiranje korupcije in organiziranega kriminala, Urad kriminalistične policije ter Nacionalni policijski urad za zatiranje korupcije in organiziranega kriminala.

Vse tri osumljence so aretirali v noči na soboto, malo pred polnočjo, na območju doline Neretve, med organiziranim razkladanjem kokaina iz zabojnika, ki je pred tem z ladjo prispel v pristanišče Ploče. V nedeljo so preiskali tako omenjeni zabojnik kot tudi stanovanjske in poslovne prostore osumljencev ter vozila, ki jih uporabljajo. Med preiskavami so našli skoraj 73 kilogramov kokaina zelo visoke čistosti. Proti vsem trem aretiranim osebam je bila pri Uradu za zatiranje korupcije in organiziranega kriminala vložena kazenska ovadba zaradi kaznivega dejanja "nepooblaščene proizvodnje in prometa z mamili" ter "storitve kaznivega dejanja v hudodelski združbi". Osumljenci so bili v nedeljo v poznih večernih urah predani priporniškemu nadzorniku splitsko-dalmatinske policijske uprave, so še zapisali na dubrovniško-neretvanski upravi.

Letos v okviru dveh akcij preprečili distribucijo 219 kilogramov kokaina Od začetka letošnjega leta je to že drugi primer prekinitve verige tihotapljenja kokaina, ki na Hrvaško prispe po morju, nato pa se po kopnem še naprej distribuira v sosednje države. V okviru teh dveh akcij so preprečili tihotapljenje 219 kilogramov kokaina, od tega je bilo najdenih in zaseženih 98 kilogramov, kar je eden največjih zasegov kokaina v zadnjih 20 letih v Republiki Hrvaški. Razpadli sta dve hudodelski združbi, aretiranih pa je bilo sedem ljudi.

Kot so še zapisali na spletni strani dubrovniško-neretvanske policijske uprave, so v zadnjih desetih letih na tem območju zabeležili več kot 5600 zasegov prepovedane droge. Med njimi izstopa 115 velikih zasegov, v katerih so zasegli več kot 2 toni marihuane, 70 kilogramov heroina, 113 kilogramov kokaina in več kot 95.000 tablet.