Na Hrvaškem že četrti primer zastrupitve? Zdravnik: Pijte navadno vodo

Hrvaški uporabniki družbenih omrežjih so v ponedeljek popoldne objavljali opozorila ljudem, naj ne pijejo sokov in mineralne vode določenega proizvajalca pijač. Pri tem so pisali, da sta dve mladi osebi zaradi hudih opeklin želodca in požiralnika že morali obiskati bolnišnico na Reki.

Iz reške bolnišnice so nato včeraj potrdili, da so zaradi suma kemijske poškodbe požiralnika hospitalizirali eno osebo. Pojasnili so, da je njeno zdravstveno stanje stabilno, diagnostika in zdravljenje pa še potekata. Primer opeklin požiralnika po pitju mineralne vode v eni od restavracij so na Reki namreč imeli že maja, ko je zdravniško pomoč morala poiskati ena oseba.

Hrvaški mediji so poročali, da gre za pijačo znamke Römerquelle, kar so potrdili tudi v podjetju Coca-Cola, ki je lastnik te blagovne znamke. Čeprav so v družbi zapisali, da gre za osamljen primer, so nato tekom dneva iz Zagreba poročali še o treh primerih domnevne zastrupitve.

Hrvaški minister za zdravje Vili Beroš je v torek zvečer potrdil, da so v zagrebškem kliničnem centru sprejeli dve osebi, stari 29 in 38 let, zaradi suma zastrupitve po pitju brezalkoholne gazirane pijače. Eden od pacientov ima lažje endoskopske poškodbe neba in zgornjega dela požiralnika, tudi drugi ima blažje simptome, je za Index povedala gastroenterologinja Mirjana Kalauz.