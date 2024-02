Na hrvaški avtocesti voznik trčil v kamnito steno, umrli dve osebi

Kot so sporočili z zadrske policijske uprave, se je nesreča na avtocestnem odseku med predoroma Sv. Rok in Ledenik zgodila okoli 13.15. "Na kraj dogodka so takoj odhitele vse nujne službe, po prvih informacijah pa je bilo v nesreči udeleženo samo eno vozilo," so sporočili po poročanju Net.hr. Ta del avtoceste proti Dalmaciji je zaprt, promet so preusmerili, so še dodali.