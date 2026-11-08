Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Na Hrvaškem se je prevrnil avtobus, najmanj dva mrtva

Zagreb, 08. 11. 2026 09.02 pred 17 minutami 1 min branja 0

Avtor:
M.V.
Hrvaška policija

Na hrvaški avtocesti A3 se je zgodila huda prometna nesreča, v kateri je bil udeležen avtobus s srbskimi registrskimi oznakami. V času nesreče je bilo v avtobusu 33 potnikov in dva voznika. Po prvih informacijah sta umrli dve osebi, več pa je poškodovanih.

Policija je potrdila, da gre za avtobus s srbskimi oznakami. Dodali so, da je bilo več ljudi poškodovanih in jim bodo nudili zdravniško pomoč v bolnišnicah na območju Zagreba. Po neuradnih informacijah je bilo na avtobusu 33 potnikov in dva voznika, poroča net.hr.

"Zdi se, da je veliko poškodovanih. Ležijo na travi pod odejami, nekatere pa so že odpeljali v bolnišnice. Zaščitna ograja v bližini zapornega pasu je bila prelomljena, avtobus se je zrušil na bok na travo," je za 24sata povedala priča.

Poveljnik gasilcev Zagrebške županije Dario Kezerić je sporočil, da so na kraj dogodka nemudoma napotili vse interventne službe. "Na terenu je sedem gasilskih vozil in 15 gasilcev iz treh različnih prostovoljnih in javnih gasilskih društev," je povedal Kezerić.

Na kraj nesreče je prispel tudi reševalni helikopter, ki je ponesrečence prepeljal v zagrebške bolnišnice.

"Prometna nesreča se je zgodila na avtocesti A3 na kilometru 61, med križiščema Ivanić-Grad in Rugvica v smeri Bregane. Gre za enopasovno cesto z omejitvijo hitrosti 60 kilometrov na uro," so sporočili iz hrvaškega avtokluba HAK.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
NESREČA AVTOBUS ZAGREB

Izraelski predsednik mandat za sestavo vlade podeljuje Ajzenkotu

24ur.com Avtobus se je prevrnil na bok in pristal v jarku, umrli trije potniki
24ur.com V Maroku v nesreči avtobusa umrlo 23 ljudi
24ur.com Med zaviranjem avtobusa poškodovani trije potniki, eden huje
24ur.com Avtobus trčil v vozili, ki sta pripeljali nasproti
24ur.com V avtobusni nesreči umrli dve osebi
24ur.com Dva mrtva in 31 ranjenih, policija pridržala oba voznika
Priporoča
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 01 image1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 08 image2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 12 prod10
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 13 prod11
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 14 prod12
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 15 prod13
bibaleze
Portal
Učitelj, ki je potetoviran od glave do pet: Razlog vas bo presenetil
Najstniki in spanec ob vikendih: strokovno pojasnilo, zakaj je koristen
Najstniki in spanec ob vikendih: strokovno pojasnilo, zakaj je koristen
Popcorn Brain: Kako digitalni svet vpliva na otroške možgane?
Popcorn Brain: Kako digitalni svet vpliva na otroške možgane?
Ko otroci nagajajo, jih okara kar Pennywise: Priznal, kaj počne doma
Ko otroci nagajajo, jih okara kar Pennywise: Priznal, kaj počne doma
zadovoljna
Portal
Po ljubezenskem trikotniku zdaj sama osvajata gledalce
Tedenski horoskop: Rakom se obeta veliko topline, levi bodo v ljubezni neustavljivi
Tedenski horoskop: Rakom se obeta veliko topline, levi bodo v ljubezni neustavljivi
Dnevni horoskop: Nekoga čakajo metuljčki v trebuhu, drugo znamenje dobra novica
Dnevni horoskop: Nekoga čakajo metuljčki v trebuhu, drugo znamenje dobra novica
Najlepši gležnjarji, ki jih bomo nosile v prihajajočih mesecih
Najlepši gležnjarji, ki jih bomo nosile v prihajajočih mesecih
vizita
Portal
Nevarna okužba, ki jo prenašajo klopi: bolezen, ki lahko pusti trajne posledice
Denga ni več omejena le na tropske kraje: okužbe potrjujejo tudi v Evropi, tako se kaže bolezen
Denga ni več omejena le na tropske kraje: okužbe potrjujejo tudi v Evropi, tako se kaže bolezen
Zakaj nastanejo materina znamenja in zakaj jih imajo nekateri ljudje več
Zakaj nastanejo materina znamenja in zakaj jih imajo nekateri ljudje več
Zakaj se starejši ljudje zbujajo tako zgodaj
Zakaj se starejši ljudje zbujajo tako zgodaj
cekin
Portal
Verjel očetovi besedi, na koncu pa ostal brez deleža
Nova zvezda evropskega gospodarstva: še nedavno revnejša država postaja zgled Evropi
Nova zvezda evropskega gospodarstva: še nedavno revnejša država postaja zgled Evropi
Zadel jackpot, zdaj pa mora sprejeti odločitev življenja
Zadel jackpot, zdaj pa mora sprejeti odločitev življenja
Devet let varčevala zaman, razlog jo je pustil brez besed
Devet let varčevala zaman, razlog jo je pustil brez besed
moskisvet
Portal
Martinovanje ima tudi temno plat: kaj preveč vina naredi telesu?
Konec velike Tesline zgodbe? Musk ima za Cybertruck povsem drugačne načrte
Konec velike Tesline zgodbe? Musk ima za Cybertruck povsem drugačne načrte
Pred 24 leti sta šokirali svet, danes ju komaj prepoznajo: Se spomnite dua t.A.T.u.?
Pred 24 leti sta šokirali svet, danes ju komaj prepoznajo: Se spomnite dua t.A.T.u.?
Šel je na sestanek z mafijci, nato je izginil za vedno: skrivnost Jimmyja Hoffe
Šel je na sestanek z mafijci, nato je izginil za vedno: skrivnost Jimmyja Hoffe
dominvrt
Portal
Na tem mestu perila nikar ne sušite
Hollywood je zamenjala za življenje na podeželju: poglejte čudoviti vrt Pamele Anderson
Hollywood je zamenjala za življenje na podeželju: poglejte čudoviti vrt Pamele Anderson
Zaradi napačne kombinacije čistil lahko končate na urgenci
Zaradi napačne kombinacije čistil lahko končate na urgenci
Pes želel pomagati, njegova naloga postala spletna uspešnica
Pes želel pomagati, njegova naloga postala spletna uspešnica
okusno
Portal
Združila je dve priljubljeni sladici: Nastale so okusne kroglice, ki gredo za med
Martinovo brez celodnevnega kuhanja: Praznično kosilo, ki ga pripravimo skoraj brez dela
Martinovo brez celodnevnega kuhanja: Praznično kosilo, ki ga pripravimo skoraj brez dela
Ne le jota in ričet: 8 pozabljenih domačih jedi na žlico, ki pogrejejo v hladnih dneh
Ne le jota in ričet: 8 pozabljenih domačih jedi na žlico, ki pogrejejo v hladnih dneh
Božanski domači buhtlji z marmelado, mehki kot puh
Božanski domači buhtlji z marmelado, mehki kot puh
voyo
Portal
Dogodek
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Otok ljubezni
Otok ljubezni
Ne zapusti me
Ne zapusti me
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022