Na Hrvaškem se je prevrnil avtobus, najmanj dva mrtva

Policija je potrdila, da gre za avtobus s srbskimi oznakami. Dodali so, da je bilo več ljudi poškodovanih in jim bodo nudili zdravniško pomoč v bolnišnicah na območju Zagreba. Po neuradnih informacijah je bilo na avtobusu 33 potnikov in dva voznika, poroča net.hr.

"Zdi se, da je veliko poškodovanih. Ležijo na travi pod odejami, nekatere pa so že odpeljali v bolnišnice. Zaščitna ograja v bližini zapornega pasu je bila prelomljena, avtobus se je zrušil na bok na travo," je za 24sata povedala priča.

Poveljnik gasilcev Zagrebške županije Dario Kezerić je sporočil, da so na kraj dogodka nemudoma napotili vse interventne službe. "Na terenu je sedem gasilskih vozil in 15 gasilcev iz treh različnih prostovoljnih in javnih gasilskih društev," je povedal Kezerić.

Na kraj nesreče je prispel tudi reševalni helikopter, ki je ponesrečence prepeljal v zagrebške bolnišnice.

"Prometna nesreča se je zgodila na avtocesti A3 na kilometru 61, med križiščema Ivanić-Grad in Rugvica v smeri Bregane. Gre za enopasovno cesto z omejitvijo hitrosti 60 kilometrov na uro," so sporočili iz hrvaškega avtokluba HAK.