Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Na hrvaški meji prijeli Slovenko s 4,6 kilograma droge

Slavonski Brod, 02. 09. 2026 16.01 pred 1 uro 1 min branja 18

Avtor:
STA
hrvaško-bosansko meja leta 2018

Hrvaška policija je na mejnem prehodu Slavonski Brod ob vstopu v državo prijela 32-letno Slovenko ter dva državljana Bosne in Hercegovine, potem ko je v njihovem vozilu našla skoraj 4,6 kilograma amfetamina, so sporočili z brodsko-posavske policijske uprave.

Policija je v sodelovanju s cariniki ob vstopu na Hrvaško pregledala avtomobil s slovenskimi registrskimi oznakami, ki ga je vozila 32-letna slovenska državljanka. V vozilu sta bila še državljana BiH, stara 28 in 23 let.

Vrečka z belim prahom
Vrečka z belim prahom
FOTO: Shutterstock

Zaradi suma neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami so vse tri odpeljali na policijsko postajo. Nato so preiskali vozilo ter našli in zasegli 4593,25 grama amfetamina oziroma t. i. speeda, je še sporočila policija.

Po končani kriminalistični preiskavi so vse tri kazensko ovadili pristojnemu državnemu tožilstvu.

meja bih hrvaška droga policija

Nove podrobnosti trojnega umora: ob napadalčevem truplu našli strelivo

Po pritisku študentov naj bi Srbija oktobra volila nov parlament

24ur.com V Beogradu pridržali Slovenki: tihotapili 30 kilogramov konoplje
24ur.com Zakaj ubežnika na Starodu niso aretirali slovenski policisti?
24ur.com Na meji prijeli slovensko državljanko: tihotapila kokain in orožje
24ur.com Na avtocesti pri Šibeniku ustavili Slovenca z 200 grami kokaina
24ur.com Na mejnem prehodu Jezersko odkrili 5,5 kilograma konoplje
24ur.com Pranje denarja na Hrvaškem: med osumljenci Mihael Karner
24ur.com Policisti prijeli Slovenca in več tujcev pri prevozu migrantov
Priporoča
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI18

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
wsharky
02. 09. 2026 17.06
državljanka pa to
Odgovori
+1
1 0
Sirhakel77
02. 09. 2026 17.04
Bo rekla.. Jah pa kaj saj vsi to delajo...
Odgovori
+0
1 1
Pupa73
02. 09. 2026 16.55
majo smolo da so jih dobl hrvati,pr nas bi šli pocen skoz,tam zna bit pa dolga
Odgovori
-1
0 1
jaz77
02. 09. 2026 16.40
Še dobro, da ne pri nas, ker bi dobila največ pogojno.
Odgovori
+5
5 0
zelen
02. 09. 2026 16.34
dons so to vsi slovenci
Odgovori
+8
8 0
bibaleze
Portal
Nad turškim zvezdnikom je bolj navdušena kot nad sinom
Ali otroku ves čas kupujete napačne čevlje?
Ali otroku ves čas kupujete napačne čevlje?
Sin Johna Lennona je postal oče in otroku nadel zanimivo ime
Sin Johna Lennona je postal oče in otroku nadel zanimivo ime
Ob očetovem 68. rojstnem dnevu spregovoril o njegovi zapuščini
Ob očetovem 68. rojstnem dnevu spregovoril o njegovi zapuščini
zadovoljna
Portal
Tako lepa je žena slavnega igralca, ki pri 43 letih jemlje dih
Dnevni horoskop: Ovne bo presenetilo sporočilo, raki bodo odprli srce
Dnevni horoskop: Ovne bo presenetilo sporočilo, raki bodo odprli srce
Po poroki s Taylor Swift ima le eno obžalovanje
Po poroki s Taylor Swift ima le eno obžalovanje
Raj na koncu sveta, ki ga morate obiskati vsaj enkrat v življenju
Raj na koncu sveta, ki ga morate obiskati vsaj enkrat v življenju
vizita
Portal
Pozabite na borovnice: to sadje je lahko za črevesje veliko boljša izbira, a ga skoraj nihče ne kupuje
Zakaj se nekateri ljudje po enem kozarcu alkohola počutijo drugače kot drugi?
Zakaj se nekateri ljudje po enem kozarcu alkohola počutijo drugače kot drugi?
5 živil, ki jih je septembra vredno dodati na krožnik
5 živil, ki jih je septembra vredno dodati na krožnik
Ambrozija je že v zraku: ti simptomi lahko razkrijejo, da ne gre za prehlad
Ambrozija je že v zraku: ti simptomi lahko razkrijejo, da ne gre za prehlad
cekin
Portal
Ste tudi vi med njimi? Vedno več ljudi v hotelski sobi pusti teh nekaj evrov
Pred leti se je zdelo nemogoče, zdaj se je zgodilo: Kitajska je dosegla velik preobrat v energetiki
Pred leti se je zdelo nemogoče, zdaj se je zgodilo: Kitajska je dosegla velik preobrat v energetiki
Zaslužijo milijarde z enim samim ciljem: da ostanete pred zaslonom čim dlje
Zaslužijo milijarde z enim samim ciljem: da ostanete pred zaslonom čim dlje
Konec ene največjih poslovnih er: Tim Cook se poslavlja
Konec ene največjih poslovnih er: Tim Cook se poslavlja
moskisvet
Portal
Objavil drzen posnetek z jahte: Selena pokazala več kot običajno
Če vam med vožnjo zasveti ta lučka, nemudoma ustavite vozilo
Če vam med vožnjo zasveti ta lučka, nemudoma ustavite vozilo
Ilona Maher ve, kako pritegniti poglede: Zdaj je vse bolj jasno
Ilona Maher ve, kako pritegniti poglede: Zdaj je vse bolj jasno
Zemlja postaja temnejša: Kaj to pomeni?
Zemlja postaja temnejša: Kaj to pomeni?
dominvrt
Portal
Listne uši letos napadajo bolj kot običajno. Razlog marsikoga preseneti
Vrtni ribnik je lahko čudovit, a pazite na eno stvar: komarje
Vrtni ribnik je lahko čudovit, a pazite na eno stvar: komarje
5 pogostih napak v pasjem parku, ki psu povzročajo nepotreben stres
5 pogostih napak v pasjem parku, ki psu povzročajo nepotreben stres
Jajce kot gnojilo? Preverili smo, ali ta trik res deluje
Jajce kot gnojilo? Preverili smo, ali ta trik res deluje
okusno
Portal
Ti njoki niso iz navadnega krompirja: za pripravo potrebujete le 4 sestavine
Z maminim šmornom do balkona: 'Evo, mama, gor sem'
Z maminim šmornom do balkona: 'Evo, mama, gor sem'
Jogurtova torta, ki se topi v ustih: trik neverjetne rahlosti je v peki
Jogurtova torta, ki se topi v ustih: trik neverjetne rahlosti je v peki
Tako pripravite sočen piščančji gyros s hrustljavim bučkinim pomfrijem
Tako pripravite sočen piščančji gyros s hrustljavim bučkinim pomfrijem
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Cimra
Cimra
Premiera
Premiera
Love Island Adria
Love Island Adria
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1929