Na hrvaški meji prijeli Slovenko s 4,6 kilograma droge

Policija je v sodelovanju s cariniki ob vstopu na Hrvaško pregledala avtomobil s slovenskimi registrskimi oznakami, ki ga je vozila 32-letna slovenska državljanka. V vozilu sta bila še državljana BiH, stara 28 in 23 let.

Zaradi suma neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami so vse tri odpeljali na policijsko postajo. Nato so preiskali vozilo ter našli in zasegli 4593,25 grama amfetamina oziroma t. i. speeda, je še sporočila policija.

Po končani kriminalistični preiskavi so vse tri kazensko ovadili pristojnemu državnemu tožilstvu.