Na hrvaških avtocestah bodo postavili 1088 novih digitalnih kamer

V Hacu so lani pripravili ustrezno dokumentacijo, da bi kmalu zagnali projekt zamenjave obstoječih analognih kamer z bolj sodobnimi digitalnimi spletnimi (IP) kamerami. Postavili bodo tudi dodatne digitalne kamere na lokacijah, na katerih trenutno nimajo avtomatskega zaznavanja incidentov. Hac bo skupaj s podjetjem Autocesta Rijeka-Zagreb (ARZ), s katerim se bo kmalu združil, skrbel za približno 1113 kilometrov hrvaških avtocest.

Nove kamere pošiljajo video posnetke preko računalniškega omrežja, imajo boljšo kakovost slike, napredno tehnologijo snemanja in analize posnetkov kot tudi možnost povezovanja neomejenega števila kamer v nadzorni sistem. V Hacu so se odločili postaviti nove spletne kamere večinoma ob vozliščih, počivališčih, viaduktih, predorih in podobnih velikih prometnih objektih, ob katerih beležijo največ izrednih dogodkov na avtocestah.

"Nove kamere ne bodo merile hitrosti vozil in tudi ne bodo povezane s sistemom za nadzor prometa hrvaškega notranjega ministrstva", so potrdili v Hacu. Kamere postavljajo predvsem iz varnostnega in prometno-informacijskega vidika, da bi lahko čim prej varnostno ukrepali v primeru prometnih incidentov, kot so prometne nesreče, ustavljeno vozilo na avtocesti, vožnja v napačno smer, počasno vozilo, predmeti na cestišču, poslabšanje vremenskih razmer in podobno.

Novi digitalni sistem takšne pojave zazna v nekaj sekundah. Na ta način omogočajo hitro in učinkovito upravljanje z namenom občutnega zmanjševanja posledic incidentov in tveganja sekundarnih prometnih nesreč, so še pojasnili. Sistem lahko nemudoma sproži alarm pri pristojnih službah, spremeni prometno signalizacijo pri kraju incidenta ter naloži ustrezno vsebino na informacijske zaslone, ki jih imajo postavljene nad cestišči za obveščanje voznikov.

Vrednost projekta je ocenjena na 41 milijonov kun (5,5 milijonov evrov). Posodobitev video nadzora prometa ob avtocestah, s katerimi upravlja Hac nameravajo skleniti do konca leta 2021.