Na hrvaških avtocestah kmalu več kot 1700 novih nadzornih kamer

Prva faza namestitve novih nadzornih kamer se je že začela. Kamere bodo od danes do četrtka menjali in testirali na delu avtoceste A1 od Ploč do Karamatićev, ki bo štiri dni zaprt za ves promet.

Podjetje Hrvatske autoceste (Hac) bo ob uvedbi nove digitalne opreme za videonadzor in sistema za koordinirano upravljanje prometa na svojem sedežu v Zagrebu odprl center za upravljanje in nadzor prometa. Tja bodo v realnem času prihajale informacije o stanju v prometu z vseh cest na Hrvaškem, ki jih upravlja Hac, pa tudi z istrskega ipsilona in z avtoceste Zagreb–Macelj.