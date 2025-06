Na hrvaških cestah ta mesec ugasnilo že 16 življenj

Na tako imenovani stari zagorski magistrali, kjer so prometne nesreče dokaj pogoste, je v četrtek osebni avtomobil iz neznanega razloga zapeljal na nasprotni vozni pas in trčil v tovornjak s prikolico, na katerem je bilo osem avtomobilov. V nesreči sta izgubila življenje 44-letna voznica osebnega avtomobila in njen otrok.

V petek zvečer pa je na stari zagorski magistrali motorist med prehitevanjem zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad motorjem. Motor je zletel s ceste, zaradi velike hitrosti pa ga je neslo 200 metrov. Umrla sta 28-letni voznik motorja, večkratni kršitelj prometnih predpisov brez vozniškega dovoljenja, in njegova 25-letna sopotnica.

Vodja službe za varnost cestnega prometa pri hrvaški policiji Josip Mataija je poudaril, da si policija prizadeva za večjo varnost na stari zagorski cesti z nadzornimi kamerami in rednimi policijskimi patruljami. Ob tem je opozoril, da policija ne more biti vedno tam, kjer so prometni prekrški najpogostejši. Menil je, da bi morali vozniki sami poskrbeti za varnost in vsakič, ko sedejo za volan, razmisliti o svoji vožnji.

Največ smrtnih žrtev so na hrvaških cestah zabeležili med petkom in soboto zvečer, ko je v 24 urah umrlo pet ljudi. Poleg nesreče motorista na stari zagorski cesti so o nesrečah s smrtnim izidom poročali še iz Našic, Umaga in Velike Gorice.