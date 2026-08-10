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Na hrvaških železnicah izredni inšpekcijski nadzor

Zagreb, 10. 08. 2026 11.39 pred 3 urami 2 min branja 1

Avtor:
STA M.V.
Trčenje vlakov na Hrvaškem

Na Hrvaškem so po dveh resnih železniških incidentih v dveh dneh sprožili izredni inšpekcijski nadzor. Posledice sobotnega trčenja potniškega in tovornega vlaka še odstranjujejo, po nedeljskem incidentu, ko je tovorni vlak prevozil signal za prepoved vožnje, pa so ukrepali proti strojevodji.

Agencija za varnost železniškega prometa bo nadzor na zahtevo ministra za pomorstvo, promet in infrastrukturo Olega Butkovića izvedla v družbah HŽ Cargo, HŽ Putnički prijevoz in HŽ Infrastruktura, so za hrvaške medije potrdili na ministrstvu.

Butković je nadzor zahteval po sobotnem trčenju vlakov družb HŽ Putnički prijevoz in HŽ Cargo pri Škrinjarju blizu Bjelovarja ter po tem, ko je tovorni vlak v nedeljo prevozil signal za prepoved vožnje na postaji Škrljevo blizu Reke.

Preiskava vzroka sobotne nesreče še poteka. Po neuradnih informacijah naj bi 20-letni strojevodja tovornega vlaka prevozil signal, ki je prepovedoval vožnjo.

V trčenju je bilo poškodovanih 25 ljudi, nihče med njimi pa ni življenjsko ogrožen. Tudi proga po navedbah družbe HŽ Infrastruktura ni bila huje poškodovana. V nedeljo so po poročanju hrvaške javne radiotelevizije HRT z nje že odstranili tovorni vlak, potniškega pa še odstranjujejo.

Manj kot 30 ur po sobotni nesreči je v nedeljo zgodaj popoldne med postajama Škrljevo in Meja skoraj prišlo do trčenja, ko se tovorni vlak družbe HŽ Cargo ni ustavil, da bi počakal na križanje s potniškim vlakom na progi Zagreb-Reka, so sporočili iz družbe HŽ Infrastruktura.

Zaposleni v HŽ Infrastrukturi so pravočasno opazili nepravilnost in izklopili napetost v kontaktnem omrežju, zaradi česar sta se oba vlaka ustavila na varni razdalji.

Strojevodjo tovornega vlaka so začasno odstavili z delovnega mesta, železniško progo pa so pozno popoldne znova odprli za promet.

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KOMENTARJI1

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Darko32
10. 08. 2026 13.54
Saj nič boljše stanje ni v Sloveniji. Zanašanje vse na tehniko, katera je zastarela in v večini je samo krpanje. Videli smo v Sloveniji veliko takšnih primerov. Drevo pade na progo, katero so vsak dan gledali in videli, da je slabo. Povozijo ljudi itd. Ali pa iztirjenja na novi progi. Vse to samo potrjuje, da smo še vedno na Balkanu in Hrvaška bi lahko bila nauk nam, da se tako ne dela. Če je rdeča luč, ki prepoveduje vožnjo jo je potrebno spoštovati. Samo jaz ne morem verjeti, da je voznik lokomotive kar po domače šel preko oziroma mimo luči rdeče. Prej bi rekel, da je dobil ustno zagotovilo, da lahko pelje mimo rdeče luči in ko se je zgodila nesreča pa so vse zvalili na šoferja lokomotive. Jasna je to politika BALKANA.
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