Na hrvaških železnicah izredni inšpekcijski nadzor

Agencija za varnost železniškega prometa bo nadzor na zahtevo ministra za pomorstvo, promet in infrastrukturo Olega Butkovića izvedla v družbah HŽ Cargo, HŽ Putnički prijevoz in HŽ Infrastruktura, so za hrvaške medije potrdili na ministrstvu.

Butković je nadzor zahteval po sobotnem trčenju vlakov družb HŽ Putnički prijevoz in HŽ Cargo pri Škrinjarju blizu Bjelovarja ter po tem, ko je tovorni vlak v nedeljo prevozil signal za prepoved vožnje na postaji Škrljevo blizu Reke.

Preiskava vzroka sobotne nesreče še poteka. Po neuradnih informacijah naj bi 20-letni strojevodja tovornega vlaka prevozil signal, ki je prepovedoval vožnjo.

V trčenju je bilo poškodovanih 25 ljudi, nihče med njimi pa ni življenjsko ogrožen. Tudi proga po navedbah družbe HŽ Infrastruktura ni bila huje poškodovana. V nedeljo so po poročanju hrvaške javne radiotelevizije HRT z nje že odstranili tovorni vlak, potniškega pa še odstranjujejo.

Manj kot 30 ur po sobotni nesreči je v nedeljo zgodaj popoldne med postajama Škrljevo in Meja skoraj prišlo do trčenja, ko se tovorni vlak družbe HŽ Cargo ni ustavil, da bi počakal na križanje s potniškim vlakom na progi Zagreb-Reka, so sporočili iz družbe HŽ Infrastruktura.

Zaposleni v HŽ Infrastrukturi so pravočasno opazili nepravilnost in izklopili napetost v kontaktnem omrežju, zaradi česar sta se oba vlaka ustavila na varni razdalji.

Strojevodjo tovornega vlaka so začasno odstavili z delovnega mesta, železniško progo pa so pozno popoldne znova odprli za promet.