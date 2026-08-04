Na hrvaško avtocesto zašel medved

HAK voznike naproša, naj na navedenem odseku avtoceste, ki povezuje Zagreb, Split in Dubrovnik, vozijo previdno, poroča net.hr.

Zaradi prometne nesreče na avtocesti A7 medtem v predoru Trsat promet v smeri Križišća teče po enem pasu z omejitvijo hitrosti na 40 kilometrov na uro. Kolona med priključkom Škurinje in predorom Trsat v smeri Križišča je po navedbah HAK dolga dva kilometra.

Sicer pa je promet na pomembnejših hrvaških cestah, dostopih v pomembnejša turistična središča in na posameznih mejnih prehodih tudi danes povečan. HAK zato voznikom priporoča, naj hitrost in način vožnje prilagodijo razmeram.