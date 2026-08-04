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Na hrvaško avtocesto zašel medved

Zagreb, 04. 08. 2026 08.44 pred 48 minutami 1 min branja 3

Avtor:
STA M.S.
Sveti Rok

Na hrvaški avtocesti A1 so na odseku med predoroma Krpani in Sv. Rok na cestišču v smeri proti Dubrovniku opazili medveda, je sporočil Hrvaški avtoklub (HAK). Hitrost je na omenjenem delu avtoceste zato omejena na 80 kilometrov na uro.

HAK voznike naproša, naj na navedenem odseku avtoceste, ki povezuje Zagreb, Split in Dubrovnik, vozijo previdno, poroča net.hr. 

Zaradi prometne nesreče na avtocesti A7 medtem v predoru Trsat promet v smeri Križišća teče po enem pasu z omejitvijo hitrosti na 40 kilometrov na uro. Kolona med priključkom Škurinje in predorom Trsat v smeri Križišča je po navedbah HAK dolga dva kilometra.

Sicer pa je promet na pomembnejših hrvaških cestah, dostopih v pomembnejša turistična središča in na posameznih mejnih prehodih tudi danes povečan. HAK zato voznikom priporoča, naj hitrost in način vožnje prilagodijo razmeram.

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KOMENTARJI3

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DasaizDalasa
04. 08. 2026 09.40
Medo bo štopal do morja.
Odgovori
0 0
Omreznina2024
04. 08. 2026 09.34
Kaj imajo AC do DU ?, spet ga lomi ta prevajalec, ha.
Odgovori
+1
1 0
Omreznina2024
04. 08. 2026 09.32
Kaj nimajo nobenega raubšica?
Odgovori
+1
1 0
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