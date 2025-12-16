Kokain med nektarinami: drogo na Hrvaško vozili tudi prek slovenskih podjetij

Vpleteni so imeli razdeljene vloge. 43-letnik, ki naj bi imel glavno vlogo, naj bi usmerjal mednarodno mrežo in zagotavljal, da bo kril vse morebitne stroške.

Mlajši od osumljencev naj bi od maja 2024 do začetka 2025 na ozemlju Hrvaške, Španije in ostalih evropskih držav povezal 48-letnika in več drugih oseb, ki so nato organizirale prevzem, prevoz in dostavo kokaina na Hrvaško.

Hrvaški urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala USKOK je zaključil kriminalistično preiskavo zoper 43-letnega državljana Srbije in 48-letnega državljana BiH, ki ju sumijo hudodelskega združevanja ter neupravičene proizvodnje in prometa z drogami.

Da bi prevoz deloval zakonito, je najel drugega osumljenca, torej 48-letnika, ki ima v lasti podjetja za transport. Ta so registrirana v Sloveniji in Nemčiji. Nato je zagotovil tovorna vozila, več voznikov in vsa zavarovanja.

Osumljena dvojica naj bi vsaj enkrat organizirala dostavo več deset kilogramov kokaina v Španijo, od koder bi nato eden od voznikov drogo, skrito med sadjem, prepeljal na Hrvaško.

Voznik je po navodilih 15. junija lani na meji med Španijo in Portugalsko zamenjal prikolico, ki je bila v lasti 48-letnika in v kateri je bila droga, in krenil na pot proti Hrvaški, a so ga dva dni kasneje ustavili na meji s Francijo. V prikolici tovornjaka z nektarinami so našli 55 kilogramov kokaina v skupni vrednosti najmanj dva milijona evrov. Voznika so aretirali in drogo zasegli.

A tudi to 43-letnika ni ustavilo, saj je z organiziranjem prevoza kokaina nadaljeval, 48-letnika pa opozoril, naj bo previdnejši, ter mu naročil, naj najde zaupanja vrednega voznika, ki se bo držal njihovih načrtov, s čimer se je 48-letnik tudi strinjal.

Zoper 48-letnika je USKOK vložil kazensko ovadbo, medtem ko 43-letnika po poročanju hrvaških medijev še iščejo.