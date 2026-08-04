Na Hrvaškem zasebnih plaž ni, brisača pa ne zagotavlja rezervacije

Private Beach (zasebna plaža), Reserved for Guests (rezervirano za goste) ali No Entry (ni vstopa) so le nekateri od napisev, ki omejujejo vstop na hrvaške plaže. A na Hrvaškem zasebnih plaž ni.
Morje in deli obale, ki sodijo v tako imenovano pomorsko dobro, niso zasebna last, ampak so namenjeni splošni uporabi. Lastnik hiše ob morju zato ni avtomatično tudi lastnik plaže pred svojo hišo, hotel pa ne postane lastnik plaže samo zato, ker je ta pred njegovim objektom, pojasnjujejo pri Indexu, kjer so članek o pravicah in pravilih na hrvaški obali poleg v hrvaščini objavili še v slovenskem, italijanskem, kitajskem, madžarskem, poljskem, češkem, nemškem, angleškem in francoskem jeziku.
Na plažah vam sicer lahko zaračunajo uporabo ležalnika, senčnika, hrano in pijačo, a vstop na plažo in kopanje morata biti brezplačna, prav tako vstopa ne smejo pogojevati na primer z nakupom pijače ali rezervacijo v hotelu.
Do plaže le po javni poti in ne čez zasebno zemljišče
Edina omejitev velja pri dostopu do plaž, kjer dopustniki nimajo pravice prečkati tujega oziroma zasebnega dvorišča ali vrta. Pravica do dostopa do obale ne pomeni, da lahko hodite čez tuje dvorišče, vrt ali drugo zasebno zemljišče. Prav tako ne smete vstopiti v vojaško pristanišče, ladjedelnico ali drugo pristanišče s posebnim namenom.
Hrvaške plaže prav tako ne smejo biti ograjene in zanje se ne sme zaračunavati vstopnine, lahko pa koncesionar pridobi posebne pravice za opravljanje gospodarske dejavnosti, a plaže še vedno ne sme omejiti zgolj za svoje hotelske goste ali povabljence. Izjema so plaže, namenjene pacientom javnih zdravstvenih ustanov, kjer poteka zdravljenje ali rehabilitacija, in nudistične plaže.
Ponudniki ležalnikov, senčnikov, pedalinov in ostale opreme za plažo lahko svoje dejavnosti upravljajo v obsegu in na površini, kot ga navaja njihovo dovoljenje. Ne smejo pa že zgodaj zjutraj po vsej plaži razporediti ležalnikov in zasesti celotnega prostora.
Na plažo lahko prinesete tudi svojo hrano in pijačo. Če je ob plaži restavracija ali kiosk, vam ni treba biti njihov gost, da bi lahko ostali na javno dostopni plaži, pravila pojasnjujejo pri hrvaškem Indexu. Ponudnik ima namreč pravico ponujati svoje blago in storitve, vi pa imate pravico, da ne kupite ničesar.
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