Na Hrvaškem zasebnih plaž ni, brisača pa ne zagotavlja rezervacije

Private Beach (zasebna plaža), Reserved for Guests (rezervirano za goste) ali No Entry (ni vstopa) so le nekateri od napisev, ki omejujejo vstop na hrvaške plaže. A na Hrvaškem zasebnih plaž ni.

Morje in deli obale, ki sodijo v tako imenovano pomorsko dobro, niso zasebna last, ampak so namenjeni splošni uporabi. Lastnik hiše ob morju zato ni avtomatično tudi lastnik plaže pred svojo hišo, hotel pa ne postane lastnik plaže samo zato, ker je ta pred njegovim objektom, pojasnjujejo pri Indexu, kjer so članek o pravicah in pravilih na hrvaški obali poleg v hrvaščini objavili še v slovenskem, italijanskem, kitajskem, madžarskem, poljskem, češkem, nemškem, angleškem in francoskem jeziku.

Na plažah vam sicer lahko zaračunajo uporabo ležalnika, senčnika, hrano in pijačo, a vstop na plažo in kopanje morata biti brezplačna, prav tako vstopa ne smejo pogojevati na primer z nakupom pijače ali rezervacijo v hotelu.