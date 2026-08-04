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Na Hrvaškem zasebnih plaž ni, brisača pa ne zagotavlja rezervacije

Zagreb, 04. 08. 2026 11.36 pred 1 uro 2 min branja 18

Avtor:
N.L.
Zasebna plaža

Na skoraj vseh hrvaških plažah se lahko kopate, sončite in razgrnete svojo brisačo – tudi če je plaža pred hotelom, kampom, apartmajskim naseljem ali zasebno vilo. A do plaž morate priti po javni poti ali morju. Na drugi strani vam brisača, ki jo na plaži pustite večer prej, naslednje jutro ne zagotavlja rezervacije, na vrhuncu poletne turistične sezone pojasnjujejo pri Indexu, kjer so pravice gostov in pravila na plažah zapisali v desetih jezikih.

Private Beach (zasebna plaža), Reserved for Guests (rezervirano za goste) ali No Entry (ni vstopa) so le nekateri od napisev, ki omejujejo vstop na hrvaške plaže. A na Hrvaškem zasebnih plaž ni.

Morje in deli obale, ki sodijo v tako imenovano pomorsko dobro, niso zasebna last, ampak so namenjeni splošni uporabi. Lastnik hiše ob morju zato ni avtomatično tudi lastnik plaže pred svojo hišo, hotel pa ne postane lastnik plaže samo zato, ker je ta pred njegovim objektom, pojasnjujejo pri Indexu, kjer so članek o pravicah in pravilih na hrvaški obali poleg v hrvaščini objavili še v slovenskem, italijanskem, kitajskem, madžarskem, poljskem, češkem, nemškem, angleškem in francoskem jeziku.

Na plažah vam sicer lahko zaračunajo uporabo ležalnika, senčnika, hrano in pijačo, a vstop na plažo in kopanje morata biti brezplačna, prav tako vstopa ne smejo pogojevati na primer z nakupom pijače ali rezervacijo v hotelu.

Ponudnik ima na plaži pravico ponujati hrano, pijačo in ležalnike, vi pa imate pravico, da ne kupite ničesar.
Ponudnik ima na plaži pravico ponujati hrano, pijačo in ležalnike, vi pa imate pravico, da ne kupite ničesar.
FOTO: Dreamstime

Do plaže le po javni poti in ne čez zasebno zemljišče

Edina omejitev velja pri dostopu do plaž, kjer dopustniki nimajo pravice prečkati tujega oziroma zasebnega dvorišča ali vrta. Pravica do dostopa do obale ne pomeni, da lahko hodite čez tuje dvorišče, vrt ali drugo zasebno zemljišče. Prav tako ne smete vstopiti v vojaško pristanišče, ladjedelnico ali drugo pristanišče s posebnim namenom.

Hrvaške plaže prav tako ne smejo biti ograjene in zanje se ne sme zaračunavati vstopnine, lahko pa koncesionar pridobi posebne pravice za opravljanje gospodarske dejavnosti, a plaže še vedno ne sme omejiti zgolj za svoje hotelske goste ali povabljence. Izjema so plaže, namenjene pacientom javnih zdravstvenih ustanov, kjer poteka zdravljenje ali rehabilitacija, in nudistične plaže.

"Ta pomol smo zgradili mi!" Hrvaška zakonodaja takih argumentov ne priznava.
"Ta pomol smo zgradili mi!" Hrvaška zakonodaja takih argumentov ne priznava.
FOTO: Shutterstock

Ponudniki ležalnikov, senčnikov, pedalinov in ostale opreme za plažo lahko svoje dejavnosti upravljajo v obsegu in na površini, kot ga navaja njihovo dovoljenje. Ne smejo pa že zgodaj zjutraj po vsej plaži razporediti ležalnikov in zasesti celotnega prostora.

Na plažo lahko prinesete tudi svojo hrano in pijačo. Če je ob plaži restavracija ali kiosk, vam ni treba biti njihov gost, da bi lahko ostali na javno dostopni plaži, pravila pojasnjujejo pri hrvaškem Indexu. Ponudnik ima namreč pravico ponujati svoje blago in storitve, vi pa imate pravico, da ne kupite ničesar.

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KOMENTARJI18

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anko46
04. 08. 2026 13.08
Top novica dneva. Res nas zanimajo brisače na hrvaškem. Hvala. Pa spet brišite komentar!
Odgovori
0 0
Anion6anion
04. 08. 2026 12.45
A res nimate kaj drugega pisat kot o brisača turizmu celo poletje.
Odgovori
+3
3 0
Letnik 1964
04. 08. 2026 12.50
he he je čas takoimenovanih ,,kislih kumaric,,
Odgovori
0 0
Anonymus3579
04. 08. 2026 12.43
O 31 obletnici nevihte in pregonu 250.000 civilov iz hrvaške nobenih novic? Dvojna merila vas peljejo v propad...
Odgovori
+4
4 0
BroNo1
04. 08. 2026 12.41
Zadnji čas, že to, da je folk na vročini ceu dan in ne dela popolnoma nič drugega je čista tema
Odgovori
+1
1 0
Magenta07
04. 08. 2026 12.25
Kaj bi mi brez Hrvaske…ne bi imeli o nicemer govort, pisat, brat…
Odgovori
+4
7 3
Anonymus3579
04. 08. 2026 12.44
Bil bi svet lepši
Odgovori
+0
1 1
Stajerc22
04. 08. 2026 12.17
mi ko smo hrvatom dali pol zaliva hodimo najraje k njim🫡😂
Odgovori
+5
6 1
Življenje ni potica
04. 08. 2026 12.09
Slovenci smo pokazali kaj smo vredni ze s uveljavljanju nasega morja. Naredili nic, nasprotno..dobili smo se slabsi turisticni odnos do slovencev. To smo Slovenci. Namesto da bi jim povedali kaj mislimo in na tem vstrajamo, smo tiho in poziramo ta represivni aparat sosedov. Grumf, izjava: Če bi bil pa Hrvat pa... bi si več upal, je zelo napacna, ker s tem pokazes, da si njimi enak. Ponoci je pa potrebno biti bolj previden in se ugrizniti v jezik. Interes po morju, je Slovenijo potisnil v se vecje nacionalno razhajanje.
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-2
2 4
progresivnidaveknastanovanja
04. 08. 2026 12.05
moral bi imeti tako trenirane pse ki bi se jim ponečedili na te brisače
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+3
3 0
forexxx
04. 08. 2026 12.04
V taki vročini sem raje zastonj doma na klimi in pijem mrzlo pivo kot pa 7 dni trplenja na hrvaškem za 2000 eur.
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+13
17 4
Grdoba
04. 08. 2026 11.52
A se vam da stalno s to Hrvaško ukvarjat? Karkoli pišete jim delate zastonj reklamo.
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+9
13 4
Mason666
04. 08. 2026 11.47
to je slovenska folklora samo da je zastonj!!
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-9
1 10
Perrun
04. 08. 2026 11.47
Se mi zdi da so s temi brisačkami najhujši Slovenčki, tist zafrknjeni do konca in z občutkom da jim vse pripada, isto je v kampih ko si tiste prikolpce ograjijo in se okoli probajo cimveč zasest. Res cudn narod
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+9
13 4
zajfa
04. 08. 2026 12.04
Mali luleki naredijo svoje.
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+0
2 2
grumf
04. 08. 2026 11.46
Eno je teorija, drugo praksa. Domačini se pogosto obnašajo kot lastniki obale in plaže. Normalen človek noče v konflikt in to potem s pridom izkoriščajo. Kot tujec se še tolikonprej umakneš. Če bi bil pa Hrvat pa... bi si več upal
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+8
10 2
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