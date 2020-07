Na Hvaru naj bi pretepli avtorja in scenografinjo serije 'Jugoslovenka'

Iz podjetja Roman Productions, ki je v lasti avtorja serije Jugoslovenka Romana Majetića, so za Slobodno Dalmacijo povedali, da je v prostore Vile Dvore Sv. Jurija vstopil Veljko Drinković v družbi dveh "pretepačev". "Povsem brez povoda so fizično napadli producenta, ga brutalno udarjali s pestmi, ko pa je padel na tla, so nadaljevali še z brcanjem. Pri tem je sodeloval tudi Drinković. Nato so fizično napadli scenografinjo serije. Udarili so jo pred njenim mladoletnim otrokom ter jo na silo vrgli iz hiše, ki smo jo najeli do 5. avgusta in najem tudi korektno plačali, in sicer 27 tisoč evrov," so sporočili.

Ob tem so dodali, da to ni bilo zgolj za fizično obračunavanje, temveč so "Drinković in njegovi pomočniki ukradli Majetićevo denarnico z vsemi dokumenti, 10.000 evri in nekaj tisoč kunami gotovine, uničili pa naj bi tudi za več deset tisoč evrov opreme. Izpraznili so celo hladilnik, člani Drinkovićeve družine pa naj bi se celo slikali z ukradenimi šampanjci," so povedali.

Avtor serije Majetić je za splitski časnik dejal, da je serija Jugoslovenka projekt, ki bi pomagal hrvaškemu gospodarstvu v težkih trenutkih.

Proti domnevnim storilcem je podana kazenska prijava. Majetić se je ob tem zahvalil državnim in lokalnim organom za pomoč ter tudi ljudem, ki so jih sprejeli na Hvaru. Vseeno pa je nadaljevanje snemanje serije na otoku sedaj vprašljivo.

"Zaradi omenjenih dogodkov in skrbi za varnost igralcev ter članov ekipe smo se odločili, da se že jutri vrnemo v Beograd." Kot je povedal, bodo v kratkem sprejeli odločitev o tem, ali bodo prekinili snemanje. Majetić je za incident delno okrivil tudi hrvaške medije, ki naj bi s poročanjem o snemanju serije stopnjevali nestrpnost do projekta.

Medtem nekateri hrvaški mediji pišejo, da naj bi pred dnevi prav Majetić žalil in grozil "lokalnim prebivalcem, da jih bo ustrelil".