Na Hvaru nasedla jadrnica, rešili šest otrok

V Nacionalnem centru za koordinacijo iskanja in reševanja na morju na Reki (MRCC Rijeka) so v torek ob 22.58 prejeli prijavo o pomorski nesreči, o kateri so obvestili izpostavo pristaniške uprave Hvar, poroča Net.hr. Policisti so takoj pričeli z reševanjem.

Nasedlo jadrnico z 12 člani posadke, vključno s šestimi otroki, ki so bili španski državljani, so pristaniški delavci kmalu našli na prijavljeni lokaciji. Ko so se prepričali, da med posadko ni poškodovanih, so vse evakuirali na reševalni čoln in jih okoli 23.30 prepeljali na Hvar, s čimer so končali reševalno akcijo.