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Na Hvaru nasedla jadrnica, rešili šest otrok

Hvar, 22. 07. 2026 13.54 pred 19 minutami 1 min branja 4

Avtor:
Ne.M.
Nasedla jadrnica z 12 člani posadke

V torek zvečer so zaposleni v upravi pristanišča Hvar med nevihto z nasedle jadrnice rešili 12 Špancev, vključno s šestimi otroki. Pri tem ni bil poškodovan nihče, so sporočili z ministrstva za morje, promet in infrastrukturo.

Promenada in pristanišče na Hvaru
Promenada in pristanišče na Hvaru
FOTO: Profimedia

V Nacionalnem centru za koordinacijo iskanja in reševanja na morju na Reki (MRCC Rijeka) so v torek ob 22.58 prejeli prijavo o pomorski nesreči, o kateri so obvestili izpostavo pristaniške uprave Hvar, poroča Net.hr. Policisti so takoj pričeli z reševanjem. 

Nasedlo jadrnico z 12 člani posadke, vključno s šestimi otroki, ki so bili španski državljani, so pristaniški delavci kmalu našli na prijavljeni lokaciji. Ko so se prepričali, da med posadko ni poškodovanih, so vse evakuirali na reševalni čoln in jih okoli 23.30 prepeljali na Hvar, s čimer so končali reševalno akcijo.

Nasedla jadrnica z 12 člani posadke
Nasedla jadrnica z 12 člani posadke
FOTO: Hrvaško ministrstvo za morje promet in infrastrukturo

Dvotrupna jadrnica, dolga 12,8 metra, v lasti domačega čarterskega podjetja, je ostala na kraju nesreče, kjer je po navedbah posadke nasedla zaradi neugodnih vremenskih razmer na morju. Izpostava Luške kapitanije Hvar je lastniku odredila, da organizira reševanje z nasedline in vleko jadrnice. Lastnik je zato sinoči najel podjetje, specializirano za pomoč plovilom in posadkam na morju, so sporočili z ministrstva.

Jadrnico so nato uspešno potegnili z nasedline in jo odvlekli v hvarsko pristanišče, kjer bo privezana do konca preiskave.

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KOMENTARJI4

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Perovskia
22. 07. 2026 14.39
A roparja iz izole so ze nasli. A znate samo to HRO nabijat . Ker polom 24
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0 0
ŠeVednoPlešem
22. 07. 2026 14.30
Mamma mia kakšen zanič prevod , jadrnico so potegnili z nasedline😂 po mojem še gugl translejt bolje prevaja
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0 0
Doping 4321
22. 07. 2026 14.29
Tole dragi moj Ne.M. je Stari grad na Hvaru in ne Hvar na Hvaru
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0 0
Slavko BabIč
22. 07. 2026 14.28
To na sliki ni Hvar in promenada....
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+1
1 0
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