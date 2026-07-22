Na Hvaru nasedla jadrnica, rešili šest otrok

V Nacionalnem centru za koordinacijo iskanja in reševanja na morju na Reki (MRCC Rijeka) so v torek ob 22.58 prejeli prijavo o pomorski nesreči, o kateri so obvestili izpostavo pristaniške uprave Hvar, poroča Net.hr. Policisti so takoj pričeli z reševanjem.
Nasedlo jadrnico z 12 člani posadke, vključno s šestimi otroki, ki so bili španski državljani, so pristaniški delavci kmalu našli na prijavljeni lokaciji. Ko so se prepričali, da med posadko ni poškodovanih, so vse evakuirali na reševalni čoln in jih okoli 23.30 prepeljali na Hvar, s čimer so končali reševalno akcijo.
Dvotrupna jadrnica, dolga 12,8 metra, v lasti domačega čarterskega podjetja, je ostala na kraju nesreče, kjer je po navedbah posadke nasedla zaradi neugodnih vremenskih razmer na morju. Izpostava Luške kapitanije Hvar je lastniku odredila, da organizira reševanje z nasedline in vleko jadrnice. Lastnik je zato sinoči najel podjetje, specializirano za pomoč plovilom in posadkam na morju, so sporočili z ministrstva.
Jadrnico so nato uspešno potegnili z nasedline in jo odvlekli v hvarsko pristanišče, kjer bo privezana do konca preiskave.
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