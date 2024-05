Na Hvaru za kavo tudi 4,5 evra, v Opatiji šest: 'Zgražanje je nepotrebno'

Predsednik združenja gostincev Kvarnerja in Istre Vedran Jakominić je za portal hrvaške televizije N1 priznal, da so cene kave res visoke, a da je zgražanje nad njimi nepotrebno.

"V konkretnem primeru v Opatiji gre za hotel na vrhunski lokaciji, ki s to ceno želi odvrniti sprehajalce od tega, da tam sedijo in motijo goste. To je njihova odločitev in takšne cene imajo že 20 let," je izavil Jakominić. Dodal je, da je v Opatiji mogoče najti tudi kavarne s kavo, ki stane po evro in pol.

Poudaril je, da je cena v omenjenem hotelu v Opatiji visoka zaradi lokacije, pogleda na morje in podobno. "To so vrhunske lokacije, kjer ceno oblikuje povpraševanje," je še dejal in dodal, da Hrvaška potrebuje višje cene in manj gostov.

Na Hrvaškem se je cena kave od marca lani do marca letos po podatkih Eurostata zvišala za 7,4 odstotka, kar je največ med državami EU. V približno polovici držav članic se je kava pocenila, na ravni celotne EU pa se je zvišala za en odstotek.