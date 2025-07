Na Hvaru zvočnik na hrbet ali na čoln: tudi letos je preglasno

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nekateri ljudje nosijo zvočnike na svojih hrbtih, v uredništvu portala Morski.hr pa se sprašujejo, kaj bi se zgodilo, če bi državni inšpektorat zapečatil en tak zvočnik in ali bi s trakom za prepoved polepili tudi osebo?

Dogodek je močno razburil tudi druge gostince na Hvaru. "Dragi moji hvarski gostinci. Ponoči se je zgodil napad na našega kolega, poskus uboja s strani, recimo mu, našega kolege gostinca. Lastnika Carpe Diema je motila njegova glasba. Pozval bi vse, da se zvečer zberemo na rivi in podpremo naš Gariful, da vse to zdrži, saj ne vemo, kdo bo naslednji," je pisalo v sporočilu na Whatsappu, ki je v nedeljo zaokrožilo po Hvaru.

Lani se je na terasi restavracije Gariful steplo več ljudi, povod naj bi bila glasna glasba. Kot je poročal Danas.hr , je znani gostinec Josip Ćurković napadel svojega konkurenta, znanega lastnika ribje restavracije Ivana Gospodnetića in njegovega priljubljenega kuharja v Garifulu, Dinka Petričevića , znanega kot Mijo . Obračun so posnele tudi nadzorne kamere.

Pred restavracijo Gariful se je tedaj zbralo več sto ljudi. Protest je potekal mirno, zbrani so prepevali in prižgali bakle. Množica se je raztezala tudi do sosednjega Carpe Diema, vendar tamkajšnji varnostniki niso posredovali.