Na Ibizi pred turistično sezono izdali opozorilo zaradi mrzlice denga

Mrzlica denga je pogosta na območjih s toplim in vlažnim podnebjem, zaradi podnebnih sprememb pa se širi tudi v kraje, kjer je prej niso poznali. Med njimi tudi na Balearske otoke, mad katere spada tudi Ibiza. Na človeka se prenese s pikom okuženega komarja, ne more pa se prenašati neposredno z ene osebe na drugo. Res pa je, da komar, ki piči okuženo osebo, postane prenašalec.

V lanskem letu je na Ibizi zbolelo šest nemških turistov, poroča Euronews. 27-letna ženska, njen partner in 13-mesečni otrok so zboleli avgusta, oktobra pa je podobno usodo v istem kraju doživela še ena nemška družina: 37-letna ženska, njen partner in njun devetletni sin. Po svetu vsako leto zabeležijo skoraj sto milijonov primerov, pri dveh od treh okužba mine brez simptomov.

Pri tistih, ki nimajo te sreče, se bolezen kaže z zmernimi do resnimi znaki, kot so vročina, slabost, bruhanje in izpuščaji. Opozorilni znak so tudi bolečine v sklepih, kosteh, mišicah in za očmi. Ti se začnejo med štirimi in desetimi dnevi po piku komarja. Znaki hudega poteka bolezni, ki zahteva nujno zdravljenje, so bolečina v trebuhu, bljuvanje krvi ter krvavenje iz nosu in dlesen.

"Eden od možnih prenašalcev mrzlice denga je komar Aedes albopictus, ki je prisoten po vsem območju, v španskem Sredozemlju in na Balearskih otokih ter tudi na nekaterih območjih v notranjosti in na severu države," je dejal tiskovni predstavnik španskega ministrstva za zdravje.

V Evropski uniji je sicer na voljo cepivo, a je namenjeno zgolj tistim, ki so enkrat že bili okuženi. Za razliko od drugih bolezni jih namreč to ne zaščiti, ampak jih naredi ranljivejše. Zato je najboljša zaščita preprečevanje pikov. Nosite svetla oblačila z dolgimi rokavi, uporabljajte repelent in spite pod mrežo proti komarjem, svetujejo zdravstveni delavci.