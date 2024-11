Na ICC preiskava glavnega tožilca zaradi domnevne spolne zlorabe

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Komandir naroči podrejenemu policaju, da mu mora vsako jutro prinesti na mizo časopis. Policist res začne to delati. Po nekaj dneh se spomni, da kupi pet izvodov časopisa naenkrat in ko¬mandirju prinese vsak dan enega na mizo. Tako si bo prihranil veliko časa. Po treh dneh pride komandir k policistu in mu reče: ''Saj ni čudno, da se ljudje norčujejo iz nas. Poglej časopis! Naš kolega se je že tretjič ta teden zaletel v isto drevo!''