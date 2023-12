Na idilični Copacabani 'cveti' kriminal, domačini ustanovili straže

Copacabana je bila znana po sproščenem in brezskrbnem vzdušju, ko so se prebivalci po ulicah sprehajali kar v kopalkah. Zdaj pa je postala 'žalostna', pripovedujejo domačini. Ti so priča vedno višji stopnji kriminala. Lokalni podjetniki so zaskrbljeni tudi zaradi vpliva kriminala na turizem. Predsednik hotelskega združenja HoteisRio je pozval k strožjim kaznim za kriminalce, da bi ustavili ponavljajoče se prestopnike.

Prestižna soseska Ria de Janeira v zadnjih tednih naslovnice polni zaradi povsem napačnih razlogov. Naslovi, kot so: turist na koncertu Taylor Swift na plaži zaboden do smrti; mlada ženska, ki jo je posilil brezdomec, postajajo vedno pogostejši.

Ropi na Copacabani so se letos povečali za 25 odstotkov v primerjavi z enakim obdobjem lani, kraje pa za 56 odstotkov. Oblasti so napovedale napotitev dodatnih 1000 policistov in varnostni kordon ponoči in ob vikendih.

Porast kriminala je tolikšen, da so se, kot piše AFP, lokalni prebivalci samoorganizirali in se oboroženi podali na ulice, da bi ustavili domnevne zločince. Oblasti takšno vedenje obsojajo in prebivalce pozivajo, naj ukrepanje prepustijo policiji. Videoposnetki na družbenih omrežjih tako prikazujejo velike skupine mladih moških, oblečenih v črno, s pokritimi obrazi, kako patruljirajo po soseski in pretepajo tiste, ki jih obtožujejo storitve kaznivih dejanj. A 'samoorganizirani nadzorniki' se soočajo z obtožbami rasizma pri izbiranju 'osumljencev'. Kot opozarja aktivist za človekove pravice Tas MC, je 'povsem jasno', da so za samooklicane nadzornike kriminalci revni temnopolti moški.