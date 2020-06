Na ilegalni zabavi na Portugalskem se je s koronavirusom okužilo skoraj 100 ljudi

Čeprav so se meje Evrope odprle, evropske vlade prebivalce pozivajo k previdnosti. Portugalska je morala zaradi povečanja števila obolelih ponovno zaostriti ukrepe - bari, restavracije in trgovine ne bodo smeli biti več odprti po osmi uri zvečer. Eden od glavnih razlogov za nove okužbe so bile namreč ilegalne zabave. Prav takšna zabava v Beogradu pa naj bi bila razlog za izbruh koronavirusa na teniškem turnirju v Zadru.