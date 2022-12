Na indijsko-kitajski meji so pele pesti. Spopadli so se vojaki obeh strani

Indija je sporočila, da so se njene sile na spornem območju ob meji s Kitajsko, spopadle s kitajskimi enotami. Gre za prvi tovrstni izbruh v več kot letu dni. Odkar je leta 2020 v velikem spopadu na obmejnem območju umrlo najmanj 24 vojakov, si naroda sicer prizadevata za zmanjšanje napetosti.

V ponedeljek je indijska vojska sporočila, da so se prejšnji petek na območju Tawang, v zvezni državi Arunachal Pradesh na vzhodnem delu Indije, spopadli vojaki obeh strani, nekaj od njih pa je bilo lažje poškodovanih. Kitajska dogodka še ni komentirala. Je pa Reuters povzel vir iz indijske vojske, da je bilo ranjenih najmanj šest indijskih vojakov. "Obe strani sta se takoj umaknili z območja," je sporočila indijska vojska in dodala, da so se poveljniki obeh strani takoj zatem sestali, "da bi ponovno vzpostavili mir in tišino".

Indijski obrambni minister Rajnath Singh je v parlamentu v torek povedal, da noben indijski vojak v spopadu ni bil "poškodovan ali dobil resne poškodbe" in da so incident "obravnavali na diplomatski ravni". Dodal je, da so se vojaki zaradi "pravočasnega posredovanja indijskih vojaških poveljnikov vrnili na svoje položaje". Na družbenih omrežjih se sicer pojavljajo informacije, da se je spopadlo okoli 300 kitajskih in okoli 150 indijskih vojakov. Poškodovanih naj bi bilo okoli 100 kitajskih in nekaj manj kot 20 indijskih vojakov. Spopad sicer ni vključeval orožja, so pa pele pesti.

icon-expand Območje Tawang FOTO: AP

Kitajska in Indija si delita sporno 3440 km dolgo dejansko mejo - imenovano črta dejanskega nadzora, ki je slabo razmejena. Prisotnost rek, jezer in snežnih pokrovov pomeni, da se meja lahko premakne. Vojaki na obeh straneh, ki predstavljajo dve največji vojski na svetu, se na več točkah srečajo iz oči v oči. Napetosti včasih prerastejo v spopade. Vendar se obe strani trudita umiriti razmere, in to še bolj intenzivno vse od velike bitke junija 2020 v dolini Galwan v regiji Ladak, kjer je umrlo 20 indijskih vojakov in najmanj štirje kitajski vojaki. Omenjena bitka, v kateri so se borili s palicami in koli, ne s pištolami, je bil prvi usoden spopad med obema stranema na tem območju po 45 letih.