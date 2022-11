Na Instagramu razkazoval razkošno življenje, zdaj obsojen na 11 let zapora

Pred dvema letoma so Ramona Abbasa aretirali v Dubaju. Agent FBI Don Alway je v sodnem dokumentu, ki je bil v ponedeljek objavljen na sodišču, zapisal, da je Abbas izkoristil svojo platformo družbenih medijev "za pridobivanje slave in hvaljenje z bogastvom, ki ga je pridobil z goljufijami, povezanimi s prevarami, povezanimi z elektronskimi poštami, spletnimi bančnimi ropi in drugimi kibernetskimi goljufijami, ki so finančno uničile številne žrtve in tudi pomagale severnokorejskemu režimu."

Abbas je lani priznal krivdo pranja denarja in povedal, da je poskušal ukrasti več kot 1,1 milijona evrov osebi, ki je želela financirati novo šolo v Katarju. V sodnih dokumentih v Kaliforniji je navedeno, da je imel ključno vlogo v tej shemi, saj je igral "vlogo bančnih uradnikov in ustvaril lažno spletno stran".

Priznal je tudi, da je sodeloval pri "več drugih shemah ogrožanja kibernetske in poslovne elektronske pošte, ki so skupaj povzročile za več kot 24 milijonov evrov izgube," je sporočilo ameriško pravosodno ministrstvo.