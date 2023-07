Na iranske ulice se vrača sporna moralna policija

Po iranski zakonodaji, ki temelji na razlagi šeriatskega prava, si morajo ženske zakrivati lase s hidžabom in nositi dolga, ohlapna oblačila, ki zakrivajo njihovo postavo. Enota moralne policije je zadolžena za zagotavljanje spoštovanja teh pravil in za pridržanje oseb, za katere meni, da so "neprimerno" oblečene.

Moralna policija je bila v središču mednarodne pozornosti septembra lani, ko je 22-letna Mahsa Amini umrla tri dni po tem, ko so jo policisti aretirali, ker je nepravilno nosila hidžab ali naglavno ruto, in jo odpeljali v center za "prevzgojo". Njena smrt je sprožila proteste po vsej državi, ki so pretresli državo.

Oblasti so se nasilno odzvale, da bi zatrle več mesecev trajajoče gibanje, moralna policija pa je praktično izginila z ulic Teherana. V Iranu so lani usmrtili najmanj 582 ljudi, kar je 75-odstotno povečanje glede na leto 2021. Po navedbah skupin za človekove pravice je to posledica prizadevanj Teherana, da bi med protirežimskimi protestniki vzbudili strah.

Moralna policija ima dostop do oblasti, orožja in centrov za pridržanje ter nadzor nad "centri za prevzgojo", je lani za CNN povedala organizacija Human Rights Watch. Združene države Amerike in Evropska unija so proti tej skupini uvedle sankcije.

Centri delujejo kot centri za pridržanje, kjer so ženske (in včasih tudi moški) pridržane, ker ne spoštujejo državnih pravil o skromnosti. V teh centrih imajo priporniki predavanja o islamu in pomenu hidžaba, pred izpustom pa so prisiljeni podpisati zavezo, da bodo spoštovali državne predpise o oblačenju.