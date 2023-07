Na Islandiji izbruhnil ognjenik blizu prestolnice

Čeprav oblasti prebivalce in turiste na otoški državi pozivajo, naj se izbruhu ne približujejo, so se na družbenih omrežjih že pojavili posnetki in fotografije lave in dima, ki uhajata iz razpokanih tal. Za fotografije se ljudje ustavljajo tudi ob avtocesti, ki povezuje letališče s prestolnico.

Kot že omenjeno gre za tretji izbruh na tem območju v zadnjih dveh letih. Prvega so zabeležili 19. marca leta 2021, trajal je pol leta, drugega pa 3. avgusta leta 2022. Ta je trajal tri tedne. Vsi trije so med seboj oddaljeni nekaj kilometrov.

Pred letom 2021 na območju skoraj 8000 let ni bilo zabeleženega ognjeniškega izbruha. Vulkanologi verjamejo, da bi povečana aktivnost lahko trajala še nekaj let. Dim in lava zaenkrat nista ogrožala prebivalcev, je bil pa zaradi pepela moten letalski promet.

Islandija, ki je vulkanskega nastanka, ima sicer 33 aktivnih vulkanskih sistemov. V povprečju zabeležijo en izbrug ognjenika na pet let. Zadnja večja erupcija se je zgodila aprila leta 2010. Takrat so zaradi aktivnega Eyjafjallajokulla odpovedali približno 100.000 letov, na otoku pa je obtičalo približno 10 milijonov potnikov.

Najhujši izbruh ognjenika na otoku pa je po mnenju strokovnjakov erupcija razpoke Laki na jugu otoka, ki se je zgodila leta 1783. Takrat naj bi pomrlo od 50 do 80 odstotkov živine na Islandiji, lakota je bila tako huda, da je pomrla približno četrtina prebivalstva.