Na Islandiji izbruhnil vulkan, nebo nad mestom obarval živo rdeče

Vulkan je od Reykjavika oddaljen okoli 30 kilometrov in leži v dolini na jugozahodu otoka, od obale je oddaljen približno 4,7 kilometra, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Vulkanska razpoka na vulkanu Fagradalsfjall na polotoku Reykjanes, iz katere izteka lava, naj bi bila dolga med 500 in 700 metri, so sporočile pristojne islandske oblasti. Fotografije z območja prikazujejo rdečo svetlobo nad vulkanskim območjem, ki se po nočnem nebu razteza več kilometrov daleč. Videti je tudi iztekanje lave, ki naj bi se razlila na območju okrog enega kvadratnega kilometra.

Leta 2010 je izbruh vulkana Eyjafjallajokull ustavil zračni promet po Evropi, vendar pa se naj pri tokratnem izbruhu ne bi sproščale tolikšne količine pepela in dima, zato letalski promet ne bi smel trpeti, ocenjujejo meteorologi. Čeprav sta mednarodno letališče Keflavik in majhno ribiško pristanišče Grindavik oddaljena le nekaj kilometrov, je območje sicer nenaseljeno in izbruh naj ne bi predstavljal nevarnosti.