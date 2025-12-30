Naslovnica
Tujina

Na Islandiji najtoplejši božični večer doslej

Seyoisfjordur, 30. 12. 2025

Avtor:
Ne.M.
Seyoisfjordur, Islandija

Islandski meteorologi so potrdili, da je bil letošnji božični večer najtoplejši v zgodovini meritev na Islandiji. V kraju Seyoisfjordur so izmerili kar 19,8 stopinje Celzija, kar je skoraj 20 stopinj več od običajnih decembrskih temperatur.

Na splošno je bil 24. december na Islandiji izjemno topel dan.
FOTO: Shutterstock

Rekordne temperature so izmerili v Seyoisfjordurju, manjšem kraju na vzhodu Islandije. Povprečne decembrske temperature na Islandiji sicer znašajo med -1 in 4 stopinje Celzija.

Na splošno je bil 24. december na Islandiji izjemno topel dan. V kraju Bakkagerdi v vzhodnem Borgarfjordurju, na skrajnem vzhodu države, so izmerili 19,7 stopinje Celzija. Prejšnji decembrski rekord je bil postavljen 2. decembra 2019, ko so v kraju Kvisker na jugovzhodu Islandije izmerili prav tako 19,7 stopinje Celzija.

Rekordne temperature so izmerili v Seyoisfjordurju, manjšem kraju na vzhodu Islandije.
FOTO: Shutterstock

Eden od tamkajšnjih meteorologov je povedal, da je temperaturni rekord posledica toplega zraka tropskega izvora, ki se zadržuje nad državo, poroča Guardian. Zaradi močnega anticiklona je nad državo z juga dotekal topel in vlažen zrak, hladnejši zrak pa ni mogel prodreti skozi.

Islandija se vse bolj segreva, zaznali tudi komarje

Na Islandiji so letos prvič zaznali komarje.
FOTO: Profimedia

Islandija se zaradi globalnega segrevanja, ki je posledica izgorevanja fosilnih goriv in izpustov toplogrednih plinov v ozračje, vse bolj segreva. Maja so po vsej državi zabeležili rekordne vročinske valove, pri čemer so bile temperature za tri do štiri stopinje Celzija višje od običajnih. Najvišja temperatura, 26,6 stopinje Celzija, je bila izmerjena 15. maja na letališču Egilsstadir na vzhodu Islandije.

Preberi še Komarji na Islandiji: prvič so jih odkrili pred mesecem dni, zdaj poročajo že o drugi vrsti

V začetku letošnjega leta so na Islandiji prvič zaznali tudi komarje, saj globalno segrevanje ustvarja ugodnejše razmere za žuželke. Vse do tega trenutka je bila Islandija eno od dveh območij na svetu brez populacije komarjev, drugo je Antarktika.

islandija globalno segrevanje božič najtoplejši dan rekord

