Na Islandiji najtoplejši božični večer doslej

Rekordne temperature so izmerili v Seyoisfjordurju, manjšem kraju na vzhodu Islandije. Povprečne decembrske temperature na Islandiji sicer znašajo med -1 in 4 stopinje Celzija.
Na splošno je bil 24. december na Islandiji izjemno topel dan. V kraju Bakkagerdi v vzhodnem Borgarfjordurju, na skrajnem vzhodu države, so izmerili 19,7 stopinje Celzija. Prejšnji decembrski rekord je bil postavljen 2. decembra 2019, ko so v kraju Kvisker na jugovzhodu Islandije izmerili prav tako 19,7 stopinje Celzija.
Eden od tamkajšnjih meteorologov je povedal, da je temperaturni rekord posledica toplega zraka tropskega izvora, ki se zadržuje nad državo, poroča Guardian. Zaradi močnega anticiklona je nad državo z juga dotekal topel in vlažen zrak, hladnejši zrak pa ni mogel prodreti skozi.
Islandija se vse bolj segreva, zaznali tudi komarje
Islandija se zaradi globalnega segrevanja, ki je posledica izgorevanja fosilnih goriv in izpustov toplogrednih plinov v ozračje, vse bolj segreva. Maja so po vsej državi zabeležili rekordne vročinske valove, pri čemer so bile temperature za tri do štiri stopinje Celzija višje od običajnih. Najvišja temperatura, 26,6 stopinje Celzija, je bila izmerjena 15. maja na letališču Egilsstadir na vzhodu Islandije.
V začetku letošnjega leta so na Islandiji prvič zaznali tudi komarje, saj globalno segrevanje ustvarja ugodnejše razmere za žuželke. Vse do tega trenutka je bila Islandija eno od dveh območij na svetu brez populacije komarjev, drugo je Antarktika.
