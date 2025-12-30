Na Islandiji najtoplejši božični večer doslej

Na splošno je bil 24. december na Islandiji izjemno topel dan.

Na splošno je bil 24. december na Islandiji izjemno topel dan. V kraju Bakkagerdi v vzhodnem Borgarfjordurju, na skrajnem vzhodu države, so izmerili 19,7 stopinje Celzija. Prejšnji decembrski rekord je bil postavljen 2. decembra 2019, ko so v kraju Kvisker na jugovzhodu Islandije izmerili prav tako 19,7 stopinje Celzija.