Na Islandiji po skoraj enem letu zopet izbruhnil vulkan

Po poročanju lokalnih medijev je videti, kako iz razpoke v zemlji prihaja lava, kako obsežen bo izbruh, pa za zdaj še ni mogoče določiti. Na območju so v preteklih dneh zabeležili na tisoče potresnih sunkov, nekateri so imeli magnitudo, višjo od štiri, satelitski posnetki pa so pokazali gibanje magme pod zemeljsko površino med vulkanskima gorama Fagradalsfjall in Keilir, zato je bil izbruh pričakovan. Na območju je magma le kak kilometer pod površino zemlje, v bližini pa ni naselij.