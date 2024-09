Na Islandiji ustrelili polarnega medveda, ki je tja pripotoval z Grenlandije

Lastnica, ki je bila sama, se je prestrašila in se zaklenila v zgornje nadstropje, medtem ko je medved brskal po njenih smeteh, je povedal Jensson. Po satelitski povezavi je stopila v stik s hčerko v Reykjaviku in poklicala na pomoč. Ostala je tam in čakala na pomoč, je dejal Jensson in dodal, da so drugi dopustniki, ki tu živijo poleti, že odšli domov, poroča AP.

Medveda so ubili v četrtek popoldne na severozahodu Islandije, potem ko se je policija posvetovala z agencijo za okolje, ki je zavrnila premestitev živali, je za AP povedal vodja policije Helgi Jensson . "To ni nekaj, kar radi počnemo," je dejal Jensson. " V tem primeru je bil medved zelo blizu poletne hišice, v kateri je bila starejša ženska."

Kot je za AP pojasnila Anne Sveinsdóttir iz islandskega Inštituta za naravoslovje, severni medvedi na Islandiji niso avtohtoni, ampak občasno pridejo na kopno, potem ko tja pripotujejo na ledenih ploščah z Grenlandije. Prav v zadnjih nekaj tednih so ob severni obali opazili številne ledene gore.

Čeprav so medvedi na Islandiji zaščitena živalska vrsta in jih je na morju prepovedano ubiti, jih je dovoljeno pokončati, če ogrožajo ljudi ali živino. Potem ko sta leta 2008 tja prispela dva medveda, je razprava o ubijanju ogrožene vrste povzročila, da je okoljski minister imenoval delovno skupino za preučevanje tega vprašanja. Delovna skupina je zaključila, da je ubijanje potepuških medvedov najprimernejši odziv. Skupina je pojasnila, da tujerodne vrste predstavljajo grožnjo ljudem in živalim, stroški njihove vrnitve na približno 300 kilometrov oddaljeno Grenlandijo pa so bili pretirani. Ugotovili so tudi, da obstaja zdrava populacija medvedov na vzhodu Grenlandije, od koder je medved najverjetneje prišel.

Truplo mladega medveda, ki je tehtal od 150 do 200 kilogramov, bodo zdaj odpeljali na inštitut, kjer ga bodo preučili. Medved, ki so ga ustrelili v četrtek, je bil prvi, ki so ga v državi opazili po letu 2016. Na Islandiji so doslej zabeležili le 600 opažanj polarnega medveda.

Čeprav so napadi polarnih medvedov na ljudi izjemno redki, je študija iz leta 2017 pokazala, da je izguba morskega ledu zaradi globalnega segrevanja povzročila, da je več lačnih medvedov na kopnem, zaradi česar so izpostavljeni večji možnosti za konflikte z ljudmi. Doslej so od leta 1870 dokumentirali 73 napadov na ljudi v Kanadi, na Grenladniji, Norveškem, v Rusiji in ZDA. V napadih je bilo ubitih 20 ljudi, 63 je bilo ranjenih.