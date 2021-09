Na Islandiji vladajoča koalicija ohranila večino. Prvič v večini ženske

Omenjene tri stranke so doslej tvorile vladajočo koalicijo, njihovi voditelji pa so po objavi izidov volitev napovedali začetek pogovorov o nadaljevanju sodelovanja.

Premierkina levo-zelena stranka je dobila 13 odstotkov glasov in naj bi imela v parlamentu osem sedežev oziroma tri manj kot doslej. Tako je vprašanje, ali bo Katrin Jakobsdottir ostala na čelu vlade.

Kot kaže po preštetih dveh tretjinah glasovnic, je največ glasov, 24 odstotkov, dobila konservativna Neodvisna stranka nekdanjega premierja in dosedanjega finančnega ministra Bjarnija Benediktssona.

Islandski parlament je eden najstarejših na svetu. Zadnja vlada pa je bila šele druga od leta 2008, ki ji je uspelo preživeti cel štiriletni mandat v državi s 370.000 prebivalci. Zaradi globokega nezaupanja politikom in škandalom so namreč Islandci med letoma 2007 in 2017 odšli na volišča kar petkrat.

Zadnja vlada je precej vlagala v gradnjo socialnih stanovanj, podaljšali so porodniški dopust, dobro so obvladali tudi krizo zaradi covida-19, saj je na Islandiji zaradi njega umrlo le 33 ljudi. Poleg tega je obdavčitev postala bolj progresivna.

Se je pa morala vladajoča stranka odreči nekaterim projektom, ki so jih obljubljali, kot je oblikovanje nacionalnega parka v osrednjem delu države.