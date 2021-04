Na islandskem vulkanu se je odprla nova razpoka. Oblasti že evakuirale turiste

Posnetki državne televizije so na kamero ujele majhne količine magme in hlape, ki se spuščajo iz razpoke. Nov tok lave se tokrat spušča v dolino Merardalir. Oblasti so preventivno že zaprle dostop do vulkana in začele evakuirati turiste, ki se na to območje zgrinjajo vse od prvega izbruha, ki se je zgodil 20. marca, poroča Sky News.