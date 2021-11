Na italijanskem otoku Vulcano zaradi povečane aktivnosti odredili delno evakuacijo

Lokalne oblasti so tako vzpostavile tudi rdečo cono, kjer je raven plina najbolj koncentrirana. Omejile so tudi gibanje ostalih prebivalcev otoka. Ti svojih domov ne smejo zapuščati med 23.00 in 6.00 uro zjutraj. Turistom pa bo ob tem en mesec onemogočen dostop do otoka.

Župan otoka Vulcano Marco Giorgianni je ukazal evakuacijo približno 150 ljudi na območju otoškega pristanišča. Po mnenju italijanskih oblasti je namreč to območje najbolj izpostavljeno nevarnim žveplovim plinom, poroča The Guardian . "Podatki kažejo na povečano uhajanje plinov, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost, saj lahko ogrožajo javno zdravje," je pojasnil župan.

21. oktobra je več prebivalcev otoka poročalo, da so vulkanske emisije povzročile bolezenska stanja njihovih hišnih ljubljenčkov. Ena od prebivalk je na primer dejala, da je nekega dne 10 njenih mačk obležalo na tleh. "Kot da bi se onesvestile," je dejala in dodala, da je imela tudi sama težave z dihanjem. Sprva so ji zdravniki dejali, da je imela panični napad, vendar pa so kasneje odkrili, da so bili razlog za težave z dihanjem pravzaprav plini, ki so uhajali iz vulkanskega kraterja.

Zadnji izbruh na otoku Vulcano se je sicer zgodil pred več kot 130 leti, trajal pa je od 2. avgusta 1888 do 22. marca 1890.