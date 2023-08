Na italijanski avtocesti trčila avtobus in tovornjak: poškodovanih tudi več otrok

Na avtocesti A4 na severu Italije se je v smeri proti Trstu v petek zvečer zgodila huda prometna nesreča. Med krajema Latisana in San Girogio sta trčila tovornjak in avtobus, na katerem so bili v pretežni meri ukrajinski turisti. Po poročanju italijanskih medijev je poškodovanih več kot 15 oseb, med njimi tudi sedem otrok. Odrasla ženska, dva otroka in še ena oseba naj bi v nesreči utrpeli hujše poškodbe.

Nesreča se je zgodila okoli 19.30 na tripasovnem odseku A4 med Latisano in San Giorgio di Nogaro, v smeri Trsta. Glede na prve ugotovitve se je nesreča zgodila, ko je avtobus z ukrajinskimi turisti, ki so se vračali v domovino, trčil v zadnji del poljskega tovornjaka. Več kot 10 enot gasilcev je na kraju iz razbitin avtobusa več ur reševalo ujete potnike. Pomagala je tudi civilna zaščita. icon-expand FOTO: Vigili del Fuoco icon-chevron-left icon-chevron-right Po zadnjih informacijah je poškodovanih 15 oseb, huje poškodovane pa so štiri osebe, poroča Rai News. Žensko so zaradi hudih poškodb s helikopterjem nemudoma prepeljali v videmsko bolnišnico, dva otroka, ki sta utrpela hude poškodbe, pa so s helikopterjem prepeljali v bolnišnico v Trstu. Njihovo življenje naj bi bilo ogroženo. Hujše poškodbe pa naj bi po poročanju medija utrpela še ena oseba. 27 nepoškodovanih oseb, ki so bile udeležene v prometni nesreči, je noč preživelo v lokalnem štabu civilne zaščite. Tripasovni odsek avtoceste je bil zaradi nesreče zaprt, na območju pa nastaja dolga kolona vozil. Vozniki, ki so prišli iz smeri Benetk, so morali avtocesto zapustiti pri Latisani.