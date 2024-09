Na italijanski avtocesti umrla oče in sin, trčila v slovenski tovornjak

Po poročanju portala net.hr sta v nesreči umrla oče in sin, stara 65 in 40 let.

Italijanska policija vzrok nesreče še preiskuje. Italijanski mediji poročajo, da je Audi z veliko hitrostjo trčil v tovornjak in se zagozdil pod njim. Gasilci so Hrvata potegnili iz vozila in ju oživljali, a so bile poškodbe prehude. Na kraju je posredoval tudi helikopter.