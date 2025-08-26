Na italjanskih smučiščih obvezne čelade za obiskovalce vseh starosti

"Varnost je na prvem mestu (...). Čelada je preprost in poceni ukrep, ki lahko v mnogih primerih reši življenja," je po navedbah italijanske tiskovne agencije Ansa pojasnil Fabrizio Sala, poslanec stranke Naprej Italija in pobudnik amandmaja k odloku v zvezi z varnostjo pri športnih dejavnostih, s katerim so italijanske oblasti med drugim uvedle obvezno nošenje čelad za vse smučarje, deskarje na snegu in druge športnike.

Doslej so bile na italijanskih smučiščih čelade sicer obvezne le za mlajše od 18 let.