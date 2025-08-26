Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

Na italjanskih smučiščih obvezne čelade za obiskovalce vseh starosti

Kronplatz, 26. 08. 2025 14.01 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , L.M.
Komentarji
2

V Italiji bo od novembra za smučarje in deskarje na snegu vseh starosti obvezno nošenje smučarskih čelad. Za kršitelje so predvidene globe, v primeru ponovnega prekrška pa odvzem smučarske vozovnice od enega do treh dni.

"Varnost je na prvem mestu (...). Čelada je preprost in poceni ukrep, ki lahko v mnogih primerih reši življenja," je po navedbah italijanske tiskovne agencije Ansa pojasnil Fabrizio Sala, poslanec stranke Naprej Italija in pobudnik amandmaja k odloku v zvezi z varnostjo pri športnih dejavnostih, s katerim so italijanske oblasti med drugim uvedle obvezno nošenje čelad za vse smučarje, deskarje na snegu in druge športnike.

Doslej so bile na italijanskih smučiščih čelade sicer obvezne le za mlajše od 18 let.

Italjansko smučišče
Italjansko smučišče FOTO: AP

Italija je s tem postala prva evropska država, v kateri bodo na smučiščih obvezne smučarske čelade za smučarje, deskarje na snegu in sankače vseh starosti.

V Avstriji in Sloveniji je na primer njihova uporaba obvezna samo za mladoletnike - v Sloveniji denimo do vključno 14. leta, medtem ko jih v Franciji in Nemčiji samo priporočajo.

Italija čelade smučišča
Naslednji članek

Preusmerjen ukrajinski dron strmoglavil v Estoniji

Naslednji članek

Na Siciliji po izbruhu Etne izdali opozorilo za zračni promet

SORODNI ČLANKI

Smučarski delavci so s sezono zadovoljni

Po 20 mesecih so se Italijani lahko vrnili na domača smučišča

Italija bi med prazniki zaprla smučišča po vsej Evropi

KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
dober dan
26. 08. 2025 15.49
dejmo potem še čelade za v avto
ODGOVORI
0 0
big_foot
26. 08. 2025 15.35
Pa saj že sedaj ni skoraj nikogar brez.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1155