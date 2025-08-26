Na italjanskih smučiščih obvezne čelade za obiskovalce vseh starosti

"Varnost je na prvem mestu (...). Čelada je preprost in poceni ukrep, ki lahko v mnogih primerih reši življenja," je po navedbah italijanske tiskovne agencije Ansa pojasnil Fabrizio Sala, poslanec stranke Naprej Italija in pobudnik amandmaja k odloku v zvezi z varnostjo pri športnih dejavnostih, s katerim so italijanske oblasti med drugim uvedle obvezno nošenje čelad za vse smučarje, deskarje na snegu in druge športnike.
Doslej so bile na italijanskih smučiščih čelade sicer obvezne le za mlajše od 18 let.
Italija je s tem postala prva evropska država, v kateri bodo na smučiščih obvezne smučarske čelade za smučarje, deskarje na snegu in sankače vseh starosti.
V Avstriji in Sloveniji je na primer njihova uporaba obvezna samo za mladoletnike - v Sloveniji denimo do vključno 14. leta, medtem ko jih v Franciji in Nemčiji samo priporočajo.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.