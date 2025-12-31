Naslovnica
Na izhodišču Machu Picchuja trčila vlaka: umrl strojevodja, 40 ranjenih

Lima, 31. 12. 2025 07.55

Avtor:
N.L. STA
Nesreča pri Macchu Picchu

Blizu najbolj priljubljene perujske turistične znamenitosti Machu Picchu sta v torek čelno trčila vlaka družb PeruRail in Inca Rail. Nesreča je zahtevala življenje strojevodje, najmanj 40 potnikov pa je bilo poškodovanih in prepeljanih v bolnišnico v Cuscu. Vzrok nesreče še preiskujejo.

Po navedbah lokalnih oblasti sta vlaka družb PeruRail in Inca Rail trčila na enotirni progi med krajema Ollantaytambo in Aguas Calientes, ki velja za izhodišče za obisk starodavnega inkovskega mesta Machu Picchu.

Vzrok nesreče še ni znan, prav tako po poročanju francoske tiskovne agencije AFP ni jasno, koliko ljudi je bilo v času trčenja na vlakih.

V trčenju je umrl strojevodja, najmanj 40 ljudi pa je bilo poškodovanih. Prepeljali so jih v zdravstvene ustanove v bližnjem mestu Cusco. Najmanj 20 poškodovanih je v resnem stanju, je za tiskovno agencijo Reuters povedal predstavnik zdravstvenih služb.

Državljanstvo poškodovanih za zdaj ni znano. Ameriško veleposlaništvo v Peruju je po poročanju britanskega BBC sporočilo, da so v nesreči poškodovani tudi ameriški državljani, vendar policija še ni potrdila identitete vpletenih v nesrečo.

Machu Picchu
Machu Picchu
FOTO: AP

Machu Picchu, ki je od leta 1983 na Unescovem seznamu svetovne dediščine, po uradnih podatkih dnevno obišče povprečno 4500 obiskovalcev, med njimi veliko tujcev.

Machu Picchu Peru trčenje vlakov nesreča poškodovani

