Na čolnu v Španiji našli 1.000 kilogramov hašiša

Preiskava se je začela, ko so policisti posumili, da kriminalna združba uporablja motorni čoln za prevoz hašiša. Ko so opazili, da je priplul v mesto Cartaya, so ocenili, da je pretežka. Dve osebi sta jo namreč s terenskim vozilom dvigovali iz morja, pri čemer se je očitno videlo, da presega največjo dovoljeno težo, je zatrdila španska policija na svoji spletni strani.

Policisti so zato ladjo preiskali in našli 1000 kilogrtamov hašiša spakiranega v petih balah, 84 paketih ter številnih tabletah in drugih oblikah. "Vsa droga je bila skrita v dvojnem dnu trupa čolna. Obe osebi smo aretirali in bili sta presenečeni," je pojasnila španska policija.