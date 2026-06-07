20-letni Američan izginil brez sledu, njegovo truplo našli v gozdu na Japonskem

Prostovoljci iskalno-reševalne skupine so v soboto v goratem območju blizu mesta Kjoto našli truplo 20-letnega Jamesa Westona Higginbothama, študenta Univerze Auburn, ki je med počitnicami na Japonskem izginil 29. maja. Vzrok smrti še preiskuje policija, navaja CNN.

Weston je na dan izginotja zapustil starše in brata ter se sam odpravil raziskovat Kjoto. Starši so ga sprva spremljali prek aplikacije za sledenje lokaciji, a ko se je sled nenadoma prekinila, so se začeli bati, da je v nevarnosti. Zaradi bližine gozdnih poti in njegove ljubezni do pohodništva so oblasti sprožile obsežno iskalno akcijo, ki jo je sprva oviralo slabo vreme.

V iskanju je sodelovalo več kot sto policistov, vodniki s psi in helikopterji, a brez uspeha. Po zaključku uradne akcije je družina organizirala še lastno iskanje s pomočjo prostovoljcev, ki se je končalo s tragično najdbo.