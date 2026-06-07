20-letni Američan izginil brez sledu, njegovo truplo našli v gozdu na Japonskem

Prostovoljci iskalno-reševalne skupine so v soboto v goratem območju blizu mesta Kjoto našli truplo 20-letnega Jamesa Westona Higginbothama, študenta Univerze Auburn, ki je med počitnicami na Japonskem izginil 29. maja. Vzrok smrti še preiskuje policija, navaja CNN.
Weston je na dan izginotja zapustil starše in brata ter se sam odpravil raziskovat Kjoto. Starši so ga sprva spremljali prek aplikacije za sledenje lokaciji, a ko se je sled nenadoma prekinila, so se začeli bati, da je v nevarnosti. Zaradi bližine gozdnih poti in njegove ljubezni do pohodništva so oblasti sprožile obsežno iskalno akcijo, ki jo je sprva oviralo slabo vreme.
V iskanju je sodelovalo več kot sto policistov, vodniki s psi in helikopterji, a brez uspeha. Po zaključku uradne akcije je družina organizirala še lastno iskanje s pomočjo prostovoljcev, ki se je končalo s tragično najdbo.
Novica o Westonovi smrti je sprožila val sožalij. Rektor univerze je poudaril, da je skupnost izgubila dragocenega člana, domači kraj Hoover pa je izrazil globoko žalost in podporo družini. Sožalje so izrazili tudi številni politični predstavniki in lokalni voditelji.
Westonova mati ga je opisala kot strastnega ljubitelja narave, trajnostnega inženirstva ter potovanj. Rad je raziskoval nove kraje, hodil na pohode in se poglabljal v različne kulture. Njegova življenjska želja je bila potovati po svetu in se povezovati z ljudmi ter naravnim okoljem.
"Njegov življenjski cilj je potovanje in obisk vseh teh neverjetnih gora in krajev, kjer se lahko poglobi v različne kulture," je za CNN povedala njegova mama.
"Njegova izguba je neizmerna," je zapisala družina, ki se je zahvalila vsem za podporo, molitve in pomoč v najtežjih dneh.
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