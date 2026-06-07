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20-letni Američan izginil brez sledu, njegovo truplo našli v gozdu na Japonskem

Kjoto, 07. 06. 2026 10.47 pred 1 uro 2 min branja 13

Avtor:
L.M.
James Weston Higginbotham

Iskalno-reševalne ekipe na Japonskem so po večdnevnem iskanju v goratem in gozdnatem območju našle truplo ameriškega študenta, ki je med družinskimi počitnicami izginil brez sledu. Novica je pretresla njegovo družino ter univerzitetno in domačo skupnost v ZDA.

Prostovoljci iskalno-reševalne skupine so v soboto v goratem območju blizu mesta Kjoto našli truplo 20-letnega Jamesa Westona Higginbothama, študenta Univerze Auburn, ki je med počitnicami na Japonskem izginil 29. maja. Vzrok smrti še preiskuje policija, navaja CNN.

Weston je na dan izginotja zapustil starše in brata ter se sam odpravil raziskovat Kjoto. Starši so ga sprva spremljali prek aplikacije za sledenje lokaciji, a ko se je sled nenadoma prekinila, so se začeli bati, da je v nevarnosti. Zaradi bližine gozdnih poti in njegove ljubezni do pohodništva so oblasti sprožile obsežno iskalno akcijo, ki jo je sprva oviralo slabo vreme.

V iskanju je sodelovalo več kot sto policistov, vodniki s psi in helikopterji, a brez uspeha. Po zaključku uradne akcije je družina organizirala še lastno iskanje s pomočjo prostovoljcev, ki se je končalo s tragično najdbo.

Kjoto
Kjoto
FOTO: Shutterstock

Novica o Westonovi smrti je sprožila val sožalij. Rektor univerze je poudaril, da je skupnost izgubila dragocenega člana, domači kraj Hoover pa je izrazil globoko žalost in podporo družini. Sožalje so izrazili tudi številni politični predstavniki in lokalni voditelji.

Westonova mati ga je opisala kot strastnega ljubitelja narave, trajnostnega inženirstva ter potovanj. Rad je raziskoval nove kraje, hodil na pohode in se poglabljal v različne kulture. Njegova življenjska želja je bila potovati po svetu in se povezovati z ljudmi ter naravnim okoljem.

"Njegov življenjski cilj je potovanje in obisk vseh teh neverjetnih gora in krajev, kjer se lahko poglobi v različne kulture," je za CNN povedala njegova mama.

"Njegova izguba je neizmerna," je zapisala družina, ki se je zahvalila vsem za podporo, molitve in pomoč v najtežjih dneh.

Japonska izginuli študent Kjoto iskalna akcija

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KOMENTARJI13

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tornadotex
07. 06. 2026 12.25
Še eden, ki misli da je nepremagljiv ,stopiti na vsaka tla in vse prefirbcati... navaden zdrs pa je vsega konec..mogoče medved ali pa nenadna zmrzal v hribih...
Odgovori
0 0
kuopio
07. 06. 2026 12.25
Izgleda kot ženska.
Odgovori
0 0
Sir Oliver
07. 06. 2026 12.22
Medtem v Gazi, Ukrajini ...na desetine mttvih.
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0 0
televizija2000
07. 06. 2026 12.18
In? Se je poškodoval, samomor, so ga napadli?
Odgovori
0 0
štrekeljc
07. 06. 2026 11.48
Če bi jaz imel take starše, ki bi vsaj moj korak spremljali preko aplikacije za sledenje, bi tudi dobil živčni zlom in se obesil na prvo jejo, ki bi me zdržala.
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+2
3 1
aljoteam
07. 06. 2026 11.29
Še ena obskurna novica iz sveta, ki vljučuje američane/britance. Ocena je da 30-40 milijonov ljudi na svetu letno umre v nesrečah, izgine, prehitro umre itd. In ocena je da okoli 8 milijonov OTROK letno izgine in so pogrešani. Za perspektivo koliko obskurna je ta novica o tem američanu, novica katere tako ali tako ne bi bilo, če ne bi bil američan/britanec. Skopirano verjetno iz ameriških/britanskih medijev, kot je navada. Dobivamo izjemno izkrivljen pogled na svet, žal.
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+7
7 0
KaiC
07. 06. 2026 11.24
No.. ključne podatke ste pa izpustili. Fant se je skregal z mamo. Odšel iz hotela, kupil opremo, SAM ODKLOPIL sledilno napravo, ter odkorakal v gozd. Na podlagi celotne situacije, večina sumi, da je to bila posledica živčnega zloma. Zelo velika verjetnost je, da si je življenje vzel sam.
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+8
8 0
emilzapata
07. 06. 2026 11.19
japonci imajo do amerov prekrito sovraštvo, tudi vnuki ne morejo pozabiti gorje ki so ga njim prizadejali, verjetno je tale dogodek posledica tega.
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-1
3 4
a res1
07. 06. 2026 11.13
A tam tudi poročajo o naših izginulih?
Odgovori
+4
6 2
aljoteam
07. 06. 2026 11.30
Ne, tako kot "mi" ne poročamo o 1 milijonov otrok, ki so pogrešavnih in izginejo na leto po svetu in tudi pri nas ne poročamo o 30milijonih ljudi na leto, ki umrejo prehitro v raznih nesrečah, izginejo itd.
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+1
1 0
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Ljudstvo proti Michaelu Jacksonu
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