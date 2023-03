Na Japonskem obletnica trojne katastrofe: potres, cunami in jedrska nesreča

Potres, ki so ga čutili vse do Kitajske, je imel žarišče pod Tihim oceanom ob severovzhodni obali Japonske. Sprožil je velikanski cunami z valovi, visokimi kot stavbe, ki so odplaknili celotna priobalna območja. Cunami je bil tudi glavni vzrok za veliko število žrtev, saj je umrlo več kot 18.500 ljudi.

Posledično se je zgodila jedrska nesreča v poplavljeni elektrarni Fukushima Daichi, ki je zaradi izpada napajanja ostala brez hlajenja reaktorjev. V treh od šestih reaktorjev je prišlo do taljenja sredice in posledično do eksplozije, ki je v okolje spustila velike količine radioaktivnega materiala. Zaradi radioaktivne kontaminacije je moralo območje zapustiti več sto tisoč ljudi, celotna območja pa so bila več let neprimerna za bivanje.

Obsežna dela za odpravo posledic jedrske nesreče so potekala več let. V mesecih po nesreči je bilo zaprtih več kot 1650 kvadratnih kilometrov prefekture Fukushima ali 12 odstotkov njene površine. Od takrat so z dekontaminacijo dosegli, da je zaprtih samo še 2,4 odstotka prefekture.

Sredi januarja je japonsko sodišče potrdilo oprostilno sodbo za tri nekdanje vodilne uslužbence družbe Tepco, upravljavca jedrske elektrarne. Bili so edini, ki so jim sodili v zvezi s to nesrečo, spoznali pa so jih za nedolžne.

Dekontaminacija in razgradnja elektrarne naj bi trajala še več desetletij.