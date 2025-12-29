Naslovnica
Tujina

Na Japonskem: Otrok umrl po nesreči s transportnim trakom na smučišču

29. 12. 2025 09.30

L.M.
Transportni trak, smučišče Hokaido

Na smučišču Asarigawa Onsen na japonskem Hokaidu je med družinskimi počitnicami prišlo do nesreče, v kateri je umrl petletni deček. Njegova roka se je ujela v transportni tekoči trak, varnostni mehanizem pa ni deloval.

Po poročanju BBC se je petletni Hinata Goto v nedeljo zjutraj pri izstopu s tekočega transportnega traku, ki vodi s parkirišča proti smučišču, spotaknil in padel. Pri tem se mu je desna roka ujela v notranjost mehanizma. Japonski mediji poročajo, da zaščitni sistem naprave, namenjen takojšnji zaustavitvi ob zaznani nevarnosti, ni sprožil ustavitve. Delovanje traku je bilo prekinjeno šele, ko je dečkova mati ročno aktivirala gumb za izklop v sili.

Reševalci so približno 40 minut razstavljali del mehanizma, da bi dečka rešili, vendar je bil takrat že nezavesten. Kasneje je v bolnišnici umrl.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Vodstvo smučišča je sporočilo, da je varnostni mehanizem istega dne že deloval pravilno, policija pa preiskuje morebitno strokovno malomarnost, povezano z izdelavo ali vzdrževanjem naprave. Travelator, nameščen pred približno šestimi leti, je dolg okoli 30 metrov, širok 60 centimetrov in nima držal.

Nekateri obiskovalci so medijem povedali, da so se na isti napravi že prej spotaknili in da se jim je zdela nevarna. Predstavnik smučišča se je za dogodek opravičil in napovedal ukrepe za preprečevanje podobnih nesreč v prihodnje, piše BBC.

Hokaido velja za smučarsko središče Japonske in vsako leto privabi milijone obiskovalcev, predvsem v zimskem času.

Vodilnih v Jadroliniji zaradi tragedije ne bodo preganjali

