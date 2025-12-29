Na Japonskem: Otrok umrl po nesreči s transportnim trakom na smučišču

Po poročanju BBC se je petletni Hinata Goto v nedeljo zjutraj pri izstopu s tekočega transportnega traku, ki vodi s parkirišča proti smučišču, spotaknil in padel. Pri tem se mu je desna roka ujela v notranjost mehanizma. Japonski mediji poročajo, da zaščitni sistem naprave, namenjen takojšnji zaustavitvi ob zaznani nevarnosti, ni sprožil ustavitve. Delovanje traku je bilo prekinjeno šele, ko je dečkova mati ročno aktivirala gumb za izklop v sili.
Reševalci so približno 40 minut razstavljali del mehanizma, da bi dečka rešili, vendar je bil takrat že nezavesten. Kasneje je v bolnišnici umrl.
Vodstvo smučišča je sporočilo, da je varnostni mehanizem istega dne že deloval pravilno, policija pa preiskuje morebitno strokovno malomarnost, povezano z izdelavo ali vzdrževanjem naprave. Travelator, nameščen pred približno šestimi leti, je dolg okoli 30 metrov, širok 60 centimetrov in nima držal.
Nekateri obiskovalci so medijem povedali, da so se na isti napravi že prej spotaknili in da se jim je zdela nevarna. Predstavnik smučišča se je za dogodek opravičil in napovedal ukrepe za preprečevanje podobnih nesreč v prihodnje, piše BBC.
Hokaido velja za smučarsko središče Japonske in vsako leto privabi milijone obiskovalcev, predvsem v zimskem času.