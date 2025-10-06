Na Japonskem v napadu medveda ranjen španski turist

V vasi Shirakawa-go, ki je na Unescovem seznamu svetovne dediščine in je znana po tradicionalnih hišah s slamnatimi strehami, je 44-letnega španskega turista medved napadel od zadaj, medtem ko je hodil proti avtobusni postaji.

Na Japonskem v zadnjih letih opažajo vse več medvedov, tudi v okolici stanovanjskih območij, vse pogostejši so tudi medvedji napadi. Med glavnimi dejavnika za to se izpostavljata upadanje človeškega prebivalstva in podnebne spremembe.

Po navedbah oblasti je turist utrpel prasko na desni roki, nato pa odšel do bližnje turistične informacijske pisarne in poklical rešilca. Moškega so še isti dan oskrbeli v bolnišnici in ga odpustili.

Prejšnji teden pa so na severu Japonske lokalne oblasti poročale o še enem medvedjem napadu, v katerem je med nabiranjem gob umrla ženska, še ena ostaja pogrešana.

Zaradi vse večjega števila napadov medvedov je Japonska prejšnji mesec omilila pravila o orožju, s katerim je lovcem olajšala uporabo pušk v naseljenih območjih.

Po poročanju japonske televizije NHK je med aprilom in avgustom po celotni državi poškodbe zaradi medvedjih napadov utrpelo 69 ljudi, pet jih je umrlo. Lani je bilo zabeleženih 219 napadov, v katerih je umrlo šest ljudi.