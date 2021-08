Na Japonskem preiskava dveh smrti po cepljenju z domnevno kontaminiranim cepivom Moderne

Japonske oblasti so v četrtek odpoklicale 1,63 milijona odmerkov cepiva Moderna, ki naj bi bili poslani v več kot 800 cepilnih centrov po državi.

Podjetji Moderna in Takeda sta medtem že sporočili, da z japonskimi oblastmi sodelujeta pri preiskavi obeh smrti. Podjetji sta prav tako poudarili, da smrti jemljeta zelo resno, a sta opozorili, da trenutno ni dokazov, da je za smrti krivo cepljenje, zato je ključno, da oblasti izvedejo uradno preiskavo in pridobijo več informacij.

Moška, stara 30 in 38 let, sta umrla nekaj dni po prejemu drugega odmerka iz ene od serij cepiva proizvajalca Moderna, ki so jih oblasti zaradi suma kontaminacije odpoklicale.

Vzrok smrti obeh moških na Japonskem še preiskujejo, je danes sporočilo japonsko ministrstvo za zdravje. Kot so sporočili, za zdaj "niso znane morebitne vzročne povezave" s cepljenjem. Oba moška sta dobila vročino dan po prejemu drugega odmerka. Pred tem nista imela nobenih alergij ali drugih zdravstvenih stanj, je sporočilo ministrstvo.