Na Japonskem prešteli prek sedem tisoč novih otokov

Državi, ki je redno izpostavljena vulkanskim dejavnostim in ekstremnim vremenskim razmeram, ni enostavno prešteti vseh otokov, ki so razporejeni na območju, večjem od 370.000 kvadratnih kilometrov. Te razmere namreč redno sprožajo formacijo novih in izginjanje starih otokov.

Po 35 letih so se Japonci zato odločili za ponovno štetje. Geografi so si pri tem pomagali z uporabo tehnologije digitalnega kartiranja. Našteli so 41.125 otokov, kar je 7273 otokov več, kot so zabeležili nazadnje.

Japonska vlada bo nove informacije uradno objavila v prihodnjih tednih. Pri tem so izpostavili, da se zaradi več otokov japonsko ozemlje najverjetneje ne bo povečalo.