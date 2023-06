Na Japonskem prisilno sterilizirali tudi dveletne otroke

Temačno poglavje v povojni obnovi Japonske še zdaj buri duhove in izziva ogorčenost javnosti. Na Japonskem je zakon o evgeniki veljal med letoma 1948 in 1996 ter dovoljeval prisilno sterilizacijo in kastracijo oseb z intelektualnimi ali duševnimi ovirami. Več kot 16.500 žensk in moških je bilo steriliziranih proti svoji volji.

Nekaterim ljudem je bilo rečeno, da gre za rutinske posege, kot so operacije slepiča, je razkrilo poročilo. Lokalne vlade so namreč imele v tistem času pooblastila za samovoljno dodeljevanje operacij. Poročilo pa je izdalo še eno grozljivost. Sterilizirana je bila dveletna deklica, kastriran pa dveletni fantek.

80-letna žrtev, ki je bila prisiljena v operacijo pri 14 letih, je za lokalne medije povedala, da je poročilo dokaz, da je vlada zavajala otroke. "Želim si, da država tega vprašanja ne bi zavila v temo, ampak bi kmalu resno obravnavala naše trpljenje," je dejala žrtev, ki je želela biti znana kot Saburo Kita.

Kritiki poročila pravijo, da ne obravnava, zakaj je trajalo skoraj 50 let, da je bil zakon odpravljen, in ne pojasnjuje razlogov za njegovo uvedbo. Širše ugotovitve poročila so sprožile ogorčenje na družbenih medijih.

Eden od uporabnikov Twitterja je dejal, da je grozno ugotoviti, da so bili sterilizirani že devetletni otroci. Drugi je kritiziral vlado, ker je bila prepočasna pri razveljavitvi zakona o evgeniki, hkrati pa je izrazil upanje, da bo Tokio preučil tudi zakone, ki omejujejo pravice žensk in oseb LGBTQ.

Tokio se je leta 2019 opravičil in se dogovoril, da bo vsakemu preživelemu izplačal 3,2 milijona jenov oziroma okoli 20.000 evrov odškodnine. Takratni predsednik vlade Šindzo Abe je v uradnem opravičilu dejal, da je zakon o evgeniki žrtvam povzročil "veliko trpljenje".

Druge države, ki so izvajale politiko prisilne sterilizacije, so Nemčija, Švedska in ZDA. Tudi te države so se opravičile in izplačale odškodnine preživelim žrtvam.