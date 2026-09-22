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Na Japonskem pustošil tajfun: štirje mrtvi, tisoči brez elektrike

Tokio, 22. 09. 2026 07.41 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA M.S.
Tajfun na Japonskem

V pustošenju tajfuna Dujuan na Japonskem so umrli najmanj štirje ljudje, približno 46.000 gospodinjstev je brez elektrike, so sporočile oblasti. Neurje se je davi že pomaknilo stran od japonske obale nad Pacifik, zaradi česar so oblasti znižale raven svarila pred obilnimi padavinami in nevarnostjo plazov.

O smrtnih žrtvah poročajo iz prefektur Kanagawa zahodno in Chiba vzhodno od Tokia. Nadaljuje se iskanje šestih ljudi, ki jih pogrešajo po zemeljskih plazovih, ki so se sprožili zaradi obilnih padavin, poročanje japonskih medijev povzemajo tuje tiskovne agencije.

Po divjanju tajfuna je bilo davi brez elektrike še vedno 46.000 gospodinjstev.

Pred tem so zaradi divjanja tajfuna v ponedeljek v državi odpovedali več sto letov in številne vožnje vlakov, predčasno so tudi zaprli enega največjih sejmov videoiger na svetu Tokyo Game Show. Priporočila za evakuacijo so veljala za skoraj dva milijona ljudi.

Čeprav je Dujuan ob pomikanju proti severovzhodu slabel, je v nekatere dele širšega območja Tokia prinesel rekordne padavine. Na otoku Oshima so denimo zabeležili rekordnih 832 milimetrov dežja v 48 urah, kar je več kot dvakratnik povprečne količine padavin v celotnem septembru.

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