Na Japonskem pustošil tajfun: štirje mrtvi, tisoči brez elektrike

O smrtnih žrtvah poročajo iz prefektur Kanagawa zahodno in Chiba vzhodno od Tokia. Nadaljuje se iskanje šestih ljudi, ki jih pogrešajo po zemeljskih plazovih, ki so se sprožili zaradi obilnih padavin, poročanje japonskih medijev povzemajo tuje tiskovne agencije.

Po divjanju tajfuna je bilo davi brez elektrike še vedno 46.000 gospodinjstev.

Pred tem so zaradi divjanja tajfuna v ponedeljek v državi odpovedali več sto letov in številne vožnje vlakov, predčasno so tudi zaprli enega največjih sejmov videoiger na svetu Tokyo Game Show. Priporočila za evakuacijo so veljala za skoraj dva milijona ljudi.