Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Na Japonskem se ženske zadolžujejo, da pijejo kavo s privlačnimi moškimi

Tokio , 12. 12. 2025 19.17 | Posodobljeno pred dvema minutama

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Melita Stolnik
Komentarji
0

Japonska se sooča z nenavadnim družbenim pojavom, ki skrbi tudi politiko. Ženske, predvsem mlade, plačajo na tisoče ali celo deset tisoče evrov, da preživijo nekaj ur v kavarni s privlačnim moškim. Samo, da bi s predstavnikom nasprotnega spola klepetale in spile pijačo v tako imenovanih gostiteljskih klubih. Nekatere so s tem postale celo zasvojene. In na stotine žensk se je zaradi tega globoko zadolžilo.

japonska moški ženske
Naslednji članek

Nove fotografije iz Epsteinove zapuščine: na njih tudi Trump, Clinton, Gates

  • Igra Ena več
  • beep-boop figurica
  • dollhouse
  • Pandica gabby
  • kinetični pesek
  • hiša set dora
  • Squishy maker
  • vesoljska raketa
  • kimmon
  • otroci proti staršem
  • Resnica ali laž
  • Gasilsko vozilo smrkci
  • Paw patrol
  • avtobus
  • Žerjav rubblecrew
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385