Na Japonskem se ženske zadolžujejo, da pijejo kavo s privlačnimi moškimi

Japonska se sooča z nenavadnim družbenim pojavom, ki skrbi tudi politiko. Ženske, predvsem mlade, plačajo na tisoče ali celo deset tisoče evrov, da preživijo nekaj ur v kavarni s privlačnim moškim. Samo, da bi s predstavnikom nasprotnega spola klepetale in spile pijačo v tako imenovanih gostiteljskih klubih. Nekatere so s tem postale celo zasvojene. In na stotine žensk se je zaradi tega globoko zadolžilo.